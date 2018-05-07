Политолог объяснил высокую популярность Путина у европейцев

Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне храма Василия Блаженного в Москве

Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне храма Василия Блаженного в Москве

Согласно опросу "Sputnik.Мнения", значительная часть жителей Германии, Франции и Италии считают президента РФ Владимира Путина самым сильным лидером. Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты исследования.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, более трети немцев, французов и итальянцев считают президента РФ Владимира Путина самым сильным лидером в мире.

Так, Путина сильнейшим лидером в мире на данный момент назвали более трети немцев (34%), французов (34%) и итальянцев (38%). Такого же мнения придерживаются 26% британцев и 23% американцев.

Второе место занял президент США Дональд Трамп. 25% жителей Франции, 27% – Германии и 29% – Италии видят его самым сильным среди мировых лидеров. Их поддерживают 43% американцев и 33% британцев.

На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин – его назвали 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% жителей США.

Канцлер Германии Ангела Меркель разместилась на четвертой строчке опроса, за нее голоса отдали 13% жителей Италии, 12% – Германии, по 9% жителей Франции и Великобритании, а также 4% американцев.

Отмечается, что во Франции, Германии и Великобритании женщины чаще мужчин называли Путина сильнейшим мировым лидером.

Опрос был проведен с 22 по 27 марта 2018 года. В исследовании участвовали 5029 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Великобритании и США. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik предположил, с чем связана популярность российского лидера у жителей западных стран.

"Высокая популярность Владимира Путина в европейских странах не является секретом. И причина такой популярности не только в том, что на Западе через основные европейские и американские СМИ производится искусственная демонизация России, о ней постоянно говорят, но и в том, что наш президент является альтернативным политиком. Для многих европейцев он олицетворяет силу и независимость. По сравнению с лидерами западных стран Путин выглядит более независимо и свободно. Соответственно, это приводит к тому, что его популярность в европейских странах весьма высока", – сказал Максим Жаров.

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