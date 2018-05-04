Мнение: задержание пограничниками украинского судна сделано очень грамотно

В Киеве признали, что задержанное российскими пограничниками украинское судно пересекло границу без разрешения. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал крымский политик Вадим Колесниченко.

Российские пограничники задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно, которое занималось незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России. Об этом сообщило крымское пограничное управление ФСБ.

Как сообщается, сторожевой корабль "Аметист" задержал судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков) западнее мыса Тарханкут. Судно и пятерых членов экипажа доставили в Крым. У задержанных изъяли несколько километров сетей.

Со своей стороны пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян признал, что задержанное российскими пограничниками рыболовецкое судно не имело разрешения на пересечение украинско-российской границы.

"Судно было оформлено на вылов рыбы согласно установленному порядку. Оно имело все необходимые разрешения, но на вылов рыбы в пределах территориального моря или 12-мильной морской зоны. То есть судно не оформлялось для выхода за линию государственной границы Украины", – сказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Насколько мне известно, задержание нарушителей было сделано очень грамотно и аккуратно, с использованием видеофиксации. И с точки зрения процедуры абсолютно никаких претензий к нашим пограничникам украинская сторона предъявить не сможет. Ситуация совершенно ясная: согласно международному праву, нарушены наши экономические интересы, налицо браконьерский лов рыбы, все это зафиксировано. Дальше будет определяться степень ответственности нарушителей", – отметил Вадим Колесниченко.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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