Крымский политолог: акции украинских радикалов отдают театральностью

Лидер ОУН* объявил, что его организация готовит акцию на керченском мосту. Планы украинских радикалов в эфире радио Sputnik прокомментировал крымский политолог Владимир Джаралла.

Лидер группировки "Организация украинских националистов" (ОУН)* Николай Коханивский анонсировал акцию на керченском мосту. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию "Обозреватель".

"Очень может быть, что на крымском мосту появится какой-то плакат", – заявил радикал. По его словам, на плакате националисты хотят написать:"Крым – Украина", а также вывесить баннеры с угрозами в адрес России.

Коханивский уточнил, что совместных акций с движением Femen на мосту пока не запланировано. Кроме того, он объявил, что экстремисты не намерены останавливаться и в дальнейшем планируют организовать акции непосредственно в Крыму.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik прокомментировал угрозы лидера ОУН*.

"Все это, конечно, отдает некоторой театральностью. Против России строится пропагандистская кампания по лекалам 70-х годов, на опыте диссидентской кампании. Поэтому многие акции уходят корнями туда. Вот и в данном случае готовится некая акция, которая должна попасть в центр внимания СМИ и тем самым привлечь к себе внимание", – сказал Владимир Джаралла.

Он высказал свои предположения относительно возможного времени организации антироссийской акции.

"Восемнадцатое мая – это годовщина депортации крымских татар с полуострова. Эта дата достаточно долго, на протяжении всего периода, пока Крым был в составе Украины, масштабно отмечалась на Крымском полуострове. И этот аспект они также могут попытаться затронуть", – считает Владимир Джаралла.

На Украине не в первый раз озвучивают планы в отношении керченского моста. Так, один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ленур Ислямов заявил, что экстремисты намерены "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по крымскому мосту. В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

*Экстремистские организации, запрещенные в России.