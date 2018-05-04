Эксперт о "Белых касках": Запад потерпел полное поражение

В МИД РФ рассказали об изощренных схемах финансирования "Белых касок". В эфире радио Sputnik эксперт Станислав Тарасов высказал мнение, что усилия России привели к разоблачению этой якобы независимой организации.

Финансирование действующей в Сирии организации "Белые каски" проходит по весьма изощренным схемам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сами "Каски" заявляют, что не находятся под влиянием какой-либо страны. Конечно, под влиянием никогда никто не находится. Они просто деньги берут у них", – добавила она с иронией.

Захарова также напомнила, что СМИ неоднократно писали о значительных пожертвованиях, получаемых "Белыми касками" "от целого ряда весьма ангажированных в сирийском кризисе государств, а именно США, Великобритании, Нидерландов".

Так, Фонд по развитию Катара анонсировал предоставление организации помощи для закупки тяжелой техники и оборудования. "О какой сумме идет речь, не уточняется. Точно так же не уточнялось, о какой такой технике идет речь", – отметила дипломат.

Захарова назвала схемы финансирования "Белых касок" очень изощренными. "Корни этого финансирования имеют британское происхождение, ну, например, фонд "Мэйдэй рескью", который работает, в том числе, по сирийской проблематике", – подчеркнула она.

Также, по словам Захаровой, известно о поддержке организации со стороны нескольких "сомнительных неправительственных организаций Евросоюза". А в медиапространстве "Белые каски" прибегают к помощи "промоушена по линии организаций, которые спонсируются господином Соросом".

"О его роли в сирийском кризисе написано немало. Информационную, медийную поддержку для всего вида пиар-услуг "Белым каскам" оказывают многочисленные американские, британские и ближневосточные организации, чье реноме не является блестящим", – напомнили в МИД.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что госдепартамент США заморозил финансирование "Белых касок".

В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал мнение, что этому примеру последуют и другие страны Запада, поддерживающие организацию.

"Запад всегда подавал организацию "Белые каски", которая действует на территории Сирии и обвиняет сирийские власти в использовании химического оружия, устраивая инсценировки, как независимую структуру, пользующуюся международным авторитетом: мол, информации, которую добывают "Белые каски", стоит верить. Но после того как Россия сумела раздобыть достоверные данные, предоставила свидетелей организации съемки, имитирующей химатаку в городе Дума, стало очевидно, что речь идет об использовании организацией "фейковых" сюжетов в большой политике. И тогда американцы признали: да, мы их финансировали, а теперь отказываемся финансировать. Теперь и со стороны Великобритании и Нидерландов должно последовать такое же решение. Таким образом, феномен "Белых касок" в зоне сирийского конфликта упраздняется. Не думаю, что это означает, что Запад откажется от таких же приемов ведения политической и дипломатической борьбы. Но на данном этапе Запад потерпел полное поражение", – сказал Станислав Тарасов.

Запад обвинил Дамаск в применении химоружия после того, как "Белые каски" опубликовали видео, на котором якобы показаны последствия химатаки в городе Дума. В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Россия и Сирия опровергли информацию о применении химоружия. В Москве заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать силовые удары извне.

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