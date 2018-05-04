Эксперт рассказал, повлияют ли слова Земана о "Новичке" на позицию Лондона

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

В Кремле заявили о провокационности истории со Скрипалями. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Брутер высказал мнение, что заявление президента Чехии Милоша Земана о производстве отравляющего вещества лишь подтвердило позицию российской стороны.

Высказывания президента Чехии Милоша Земана о производстве аналога "Новичка" в его стране – иллюстрация несостоятельности обвинений Лондона в адрес России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С большой долей уверенности мы высказывали предположение, что это вещество могло производиться в разных странах мира, в частности, в странах, которые, как они утверждают, имеют антидот, наверняка тоже производили это вещество или обладали каким-то количеством этого вещества", – сказал Песков.

По его мнению, слова президента Чехии – еще одно подтверждение абсолютной "провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями".

"И, наверное, это еще один шаг и очередное приближение к тому моменту, когда все больше и больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру", – отметил пресс-секретарь президента.

Ранее президент Чехии Милош Земан со ссылкой на данные гражданской контрразведки и военной разведки сообщил, что нервнопаралитическое вещество, которое в Британии называют "Новичок", в ноябре 2017 года в небольшом количестве было произведено в НИИ Минобороны Чехии в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили.

Ранее МИД РФ сообщал о том, что химвещество, которым, как утверждает Лондон, были отравлены Скрипали, в прошлом, возможно, производилось или складировалось на территории Чехии. Земан в конце марта дал поручение Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведка) проверить данное сообщение.

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что заявление Земана лишь подтвердило позицию российской стороны.

"Думаю, что и так было понятно – это очевидный "фейк", и новых доказательств здесь не нужно. Хотя, безусловно, высказывание Земана – это честное высказывание, которое стоит приветствовать. Тем не менее, правда была известна и до того. Те выводы, которые озвучила ОЗХО (о том, что доза вещества, которым были отравлены Скрипали, составляла от 50 до 100 граммов) говорят о том, что это постановочный вариант – такого просто не могло быть. Но я не думаю, что высказывания Земана как-то повлияет на позицию британской стороны, все это в том или ином виде продолжится. Вопрос только: как, и с какой скоростью", – сказал Владимир Брутер.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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