Политолог назвал возможную подоплеку отмены вручения Нобеля по литературе

Вручение Нобелевской премии по литературе отменили из-за секс-скандала. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Манойло обратил внимание, что скандалы с сексуальной подоплекой обычно характерны для внутренней политики США.

Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, решила не присуждать награду в этом году. Церемонию перенесли на 2019-й. Это событие многие шведские СМИ называют историческим, последний раз награда не вручалась в период Второй мировой войны.

"Мы решили не вручать награду после долгих и интенсивных дискуссий. Доверие сейчас низкое, поэтому мы воздерживаемся в этом году. Тем не менее планируем награждение в будущем году, и тогда, надеемся, будет двойное награждение. Такое случалось пять раз ранее, и уникальным событие не является", – сказал информационному агентству ТТ врио постоянного секретаря академии Андерс Ульссон.

Решение Шведской академии поддержал Нобелевский фонд. Об этом 4 мая сообщил председатель правления фонда Карл-Хенрик Хельдин.

Заявление появилось на фоне кризиса, возникшего в академии после разоблачений сексуальных домогательств #metoo и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии. На прошлой неделе Шведская академия заявляла, что делает все необходимое для выхода из сложившейся ситуации.

Осенью прошлого года 18 женщин обвинили известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Его деятельность пересекалась со Шведской академией, выдающей ряд стипендий и грантов, поэтому было назначено внутреннее расследование, проведенное адвокатской фирмой.

Сам представитель культуры, который женат на одной из членов академии, отвергает все обвинения и напрямую с журналистами до сих пор не общался. Шведские СМИ называют, в частности, имена директора стокгольмского литературного клуба "Форум" Жана-Клода Арно и его супруги – члена Шведской академии Катарины Фростенсон.

Также об официальном выходе из академии заявили четыре писателя – Сара Стридсберг, Лотта Лотас, Черстин Экман и Клас Эстергрен. После начала кризиса только десять членов из 18 активно продолжают работу.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло высказал свое предположение о причинах скандала.

"Для того чтобы понять подоплеку событий, надо в первую очередь знать, чем этот представитель культуры не устроил руководителей Нобелевского комитета, потому что причины, скорее всего, лежат именно в личных или в деловых отношениях на самой верхушке этого комитета. Также возможно, что в Нобелевском комитете американцы попытались пролоббировать награждение кого-нибудь из своих, а этот представитель встал на принципиальную позицию и тем их не устроил", – сказал Андрей Манойло.

По его словам, компрометация того или иного деятеля путем вовлечения в скандал с сексуальной подоплекой – это обычный инструмент для внутренней политики США.

"Он очень привычен для американских политиков и политтехнологов, и в самих США он применяется едва ли не раз в две недели, и каждый месяц по сексуальной подоплеке уходит в отставку какой-нибудь конгрессмен или сенатор. Применение подобных технологий компрометации очень любят политтехнологи, аффилированные с Демократической партией, а испытывают их они на республиканцах. Для США это нормально. То, что этот инструмент был применен в Швеции по отношению к высокопоставленному сотруднику Нобелевского комитета, также может говорить об американском следе", – считает Андрей Манойло.

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