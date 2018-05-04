Крымский депутат: провокации Украины не могли остаться без ответа

Погранслужба России объяснила досмотр судов в Керченском проливе. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара подчеркнул необходимость таких мер.

Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, сообщило крымское погрануправление ФСБ.

В ведомстве уточнили, что замечаний и претензий со стороны судовладельцев в связи с проверками не поступало.

В Крыму отметили, что ФСБ работает в Керченском проливе в штатном режиме.

Погранслужба пытается не допустить проникновения в Россию террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов. Также препятствуют контрабанде оружия и боеприпасов и обеспечивают безопасность судоходства и строительства моста в Крым.

При этом пограничники заверили, что экипажи иностранных судов понимают необходимость предпринятых мер – их уведомили о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что с 30 апреля российская сторона в Азовском море ежедневно останавливает для досмотра суда, следующие на Украину.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что провокации украинской стороны не могли оставаться без ответных мер.

"Действия российских пограничников в акватории Азовского и Черного морей, с точки зрения международного и морского права, полностью соответствуют всем нормам. Те действия, которые Украина предпринимала в отношении российских моряков – удержание в течение длительного времени членов экипажа рыболовецкого судна "Норд", другие провокации, которые устраивали украинские власти, заставляют Российскую Федерацию усиливать меры безопасности, поскольку со стороны Украины действительно могут быть осуществлены враждебные акции. На территории Украины сегодня действует огромное количество различных экстремистских и террористических организаций, которые открыто высказывают враждебную позицию в отношении нашей страны", – сказал Владислав Ганжара.

Кроме того, по его словам, особых мер безопасности требует строительство моста в Крым.

"Я абсолютно убежден, что действия наших пограничников полностью оправданны, поскольку сейчас мы находимся в преддверии открытия моста в Крым, и мы знаем, сколько поступало угроз со стороны украинских политических групп, радикальных структур относительно того, чтобы они хотели бы сделать с нашим мостом. Мы находимся в ожидании такого важного события, и я убежден, что наши действия являются необходимыми", – отметил Владислав Ганжара.

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