"Трагический итог". Политолог прокомментировал жалобу Украины на Росавиацию

Украина пожаловалась на Росавиацию в ICAO. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов отметил, что в заявлениях украинской стороны больше политики, чем заботы о самолетах типа "Ан".

Госавиаслужба Украины направила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) жалобу на Росавиацию, пишет "Коммерсант".

Недовольство Киева вызвало то, что российская сторона выдавала разрешения на полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 "Руслан" без привлечения украинского концерна-разработчика "Антонов", пишет издание.

Авиавласти Украины ссылаются на практику времен СССР, когда участие конструкторского бюро в процедурах продления летной годности было обязательным. По мнению Киева, Москва создает "опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре" стран, где работают самолеты Ан, уточняет газета.

В середине прошлого года в России числилось около 400 судов КБ "Антонов". Самыми распространенными, по данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИГА), были Ан-24 и Ан-26. Всего – 236 машин. Держателем сертификата типа "Анов" выступает ГП "Антонов". Производитель обязан поддерживать действие сертификата, оказывать авторское сопровождение в производстве, эксплуатации и ремонте.

Однако авиационное сотрудничество Москвы и Киева резко осложнилось после госпереворота на Украине и воссоединения России и Крыма. Продление летной годности самолетов стало одним из спорных вопросов. "Антонов" выступал против передачи этих функций. В Киеве настаивают, что это противоречит стандартам ICAO, правилам и нормам ЕС, США, Украины и России. Украинская сторона угрожает снять с себя ответственность за безопасность самолетов на международных линиях.

Тем не менее, прошлым летом Росавиация выдала ГосНИИГА сертификаты – разработчика и на изменение типовой конструкции Ан-24/26. Те же полномочия по "Русланам" получила немецкая AMTES GmbH (входит в группу "Волга-Днепр", владеющую двенадцатью "Русланами").

В Росавиации газете пояснили, что в начале апреля глава ведомства Александр Нерадько направил письмо президенту "Антонова" Александру Кривоконю, назвав принятые решения "вынужденными". В ведомстве считают, что "Антонов" предъявлял к эксплуатантам в России "необоснованные требования" по предоставлению сертификатов конечного пользователя, хотя они по стандартам ICAO не имеют отношения к выполнению обязанностей разработчика.

Кроме того, "Антонов" "необоснованно завышал" стоимость своих услуг.

Компании, получившие полномочия от Росавиации, "доказали компетентность, а иностранные авиавласти уведомлены о сертификации AMTES GmbH как разработчика модификации самолета типа Ан-124-100", говорилось в письме Нерадько. При этом сертификация затронет только самолеты, зарегистрированные в России.

В качестве компромисса Росавиация предлагала "Антонову" сертифицировать эти организации как разработчиков модификаций Ан-24/26/72 и Ан-124-100, а статус концерна как разработчика типовой конструкции оставить неизменным. Ответом на эти предложения и стала жалоба в ICAO.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал ситуацию.

"Эти претензии к России – иллюстрация того, что хозяйственный, экономический, инженерный комплекс у нас как был, так и остается, один. Самолеты – это такая сложная конструкция, с которой не может справиться одно производство, поэтому проекты "Ан", как и ракетная техника, всегда создавались в тесной кооперации российских, украинских, белорусских производств, инженеров и ученых. А разрыв этих связей приводит к тому, что каждая сторона пытается своими силами продолжать эксплуатацию. Естественно, в заявлениях украинской стороны больше политики, чем заботы. Если бы действительно стояла цель заботиться об "Анах", об их внедрении, эксплуатации, то никто бы кооперационные связи не разрывал. Получается, что одной рукой – разрывают, выходят из всех проектов, выдавливают инженеров, которые переезжают в Россию, в Европу из Харькова и Днепропетровска, а другой – накачивают "российскую угрозу". По сути, это очень печальный, трагический результат разрыва единой сети, единой страны", – сказал Семен Уралов.

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