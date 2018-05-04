РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Трагический итог". Политолог прокомментировал жалобу Украины на Росавиацию

12:0204.05.2018
(обновлено: 12:44 04.05.2018)
02052
© Sputnik / Табылды КадырбековВоенно-транспортный самолет Ан-26Военно-транспортный самолет Ан-26
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Украина пожаловалась на Росавиацию в ICAO. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов отметил, что в заявлениях украинской стороны больше политики, чем заботы о самолетах типа "Ан".

Госавиаслужба Украины направила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) жалобу на Росавиацию, пишет "Коммерсант".

Недовольство Киева вызвало то, что российская сторона выдавала разрешения на полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 "Руслан" без привлечения украинского концерна-разработчика "Антонов", пишет издание.

Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Политолог: шансов выжить у "Антонова" сейчас нет

Авиавласти Украины ссылаются на практику времен СССР, когда участие конструкторского бюро в процедурах продления летной годности было обязательным. По мнению Киева, Москва создает "опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре" стран, где работают самолеты Ан, уточняет газета.

В середине прошлого года в России числилось около 400 судов КБ "Антонов". Самыми распространенными, по данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИГА), были Ан-24 и Ан-26. Всего – 236 машин. Держателем сертификата типа "Анов" выступает ГП "Антонов". Производитель обязан поддерживать действие сертификата, оказывать авторское сопровождение в производстве, эксплуатации и ремонте.

Однако авиационное сотрудничество Москвы и Киева резко осложнилось после госпереворота на Украине и воссоединения России и Крыма. Продление летной годности самолетов стало одним из спорных вопросов. "Антонов" выступал против передачи этих функций. В Киеве настаивают, что это противоречит стандартам ICAO, правилам и нормам ЕС, США, Украины и России. Украинская сторона угрожает снять с себя ответственность за безопасность самолетов на международных линиях.

Новый самолет Ту-204-300 vip-класса, переданный ЗАО АВИАСТАР-СП специальному летному отряду Россия
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Мнение: участь авиапрома Украины – производство лопат и мясорубок

Тем не менее, прошлым летом Росавиация выдала ГосНИИГА сертификаты – разработчика и на изменение типовой конструкции Ан-24/26. Те же полномочия по "Русланам" получила немецкая AMTES GmbH (входит в группу "Волга-Днепр", владеющую двенадцатью "Русланами").

В Росавиации газете пояснили, что в начале апреля глава ведомства Александр Нерадько направил письмо президенту "Антонова" Александру Кривоконю, назвав принятые решения "вынужденными". В ведомстве считают, что "Антонов" предъявлял к эксплуатантам в России "необоснованные требования" по предоставлению сертификатов конечного пользователя, хотя они по стандартам ICAO не имеют отношения к выполнению обязанностей разработчика.

Кроме того, "Антонов" "необоснованно завышал" стоимость своих услуг.

Самолет Ан-148 в цехе сборки Воронежского акционерного самолетостроительного общества
© РИА Новости / Леся Полякова
Перейти в фотобанк
Эксперт: в ситуации с Д-436 Киев поступает, как "унтер-офицерская вдова"

Компании, получившие полномочия от Росавиации, "доказали компетентность, а иностранные авиавласти уведомлены о сертификации AMTES GmbH как разработчика модификации самолета типа Ан-124-100", говорилось в письме Нерадько. При этом сертификация затронет только самолеты, зарегистрированные в России.

В качестве компромисса Росавиация предлагала "Антонову" сертифицировать эти организации как разработчиков модификаций Ан-24/26/72 и Ан-124-100, а статус концерна как разработчика типовой конструкции оставить неизменным. Ответом на эти предложения и стала жалоба в ICAO.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал ситуацию.     

"Эти претензии к России – иллюстрация того, что хозяйственный, экономический, инженерный комплекс у нас как был, так и остается, один. Самолеты – это такая сложная конструкция, с которой не может справиться одно производство, поэтому проекты "Ан", как и ракетная техника, всегда создавались в тесной кооперации российских, украинских, белорусских производств, инженеров и ученых. А разрыв этих связей приводит к тому, что каждая сторона пытается своими силами продолжать эксплуатацию. Естественно, в заявлениях украинской стороны больше политики, чем заботы. Если бы действительно стояла цель заботиться об "Анах", об их внедрении, эксплуатации, то никто бы кооперационные связи не разрывал. Получается, что одной рукой – разрывают, выходят из всех проектов, выдавливают инженеров, которые переезжают в Россию, в Европу из Харькова и Днепропетровска, а другой – накачивают "российскую угрозу". По сути, это очень печальный, трагический результат разрыва единой сети, единой страны", – сказал Семен Уралов.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена