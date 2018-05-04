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Депутат ГД: США хотят нивелировать успехи Ирана в борьбе с терроризмом

10:5104.05.2018
(обновлено: 10:55 04.05.2018)
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© AFP 2018 / STRГраффити с изображением флага Ирана в ТегеранеГраффити с изображением флага Ирана в Тегеране
© AFP 2018 / STR
США пытаются представить Иран большей угрозой безопасности, чем ИГ*, заявили в МИД РФ. В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин высказал мнение о том, с чем может быть связана такая позиция Вашингтона.

Соединенные Штаты Америки пытаются представить Иран и движение "Хезболла" более серьезной угрозой миру и безопасности, чем террористические организации "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*, заявил журналистам замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани в Анкаре. 4 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Американцы в последнее время перестали говорить, что ИГ* – это главная угроза… Они пытаются задвинуть эту тему на второй план. Про "Аль-Каиду"* вообще не вспоминают, хотя, по нашим оценкам и по оценкам российских экспертов, "Аль-Каида"* сейчас получает даже большее финансирование, чем ИГ*… Так вот, американцы ни про ИГ*, ни про "Аль-Каиду"* не говорят. Все, что их интересует – это "Хезболла" и Иран", – сказал дипломат на полях 18-ой сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.

Феоктистов отметил, что на прошлой неделе он принимал участие в министерской конференции по противодействию финансированию терроризма в Париже.

Иранская армия во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни недалеко от Тегерана. 18 апреля 2018
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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"Министр финансов США (Стивен) Мнучин только говорил об угрозах, исходящих от "Хезболлы" и Ирана. Сегодня эта история повторилась. Сегодня выступал координатор Госдепа по контртерроризму (Натан) Сэйлз. Не было сказано ничего про ИГ* по сути… "Хезболла" была названа одной из наиболее опасных террористических организаций, Иран назван ее террористическим патроном и партнером. Тегеран был обвинен в том, что предоставляет "Хезболле" порядка 700 миллионов долларов ежегодно", – рассказал российский дипломат.

По его словам, представитель США обвинил "Хезболлу" и Иран не только в совершении терактов в разные годы, но и в том, что они стоят за дестабилизацией ситуации в Сирии, Ираке и Йемене.

Феоктистов добавил, что США призывали участников встречи противодействовать "Хезболле" и ее финансированию, то есть Ирану. Однако никто такого подхода не поддерживал, подчеркнул дипломат.

В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказал мнение о том, с чем связана такая политика Вашингтона.

"Все действия США и их союзников, я бы сказал приспешников, нацелены, в том числе, на нивелирование успехов и наших ВКС, и Ирана по борьбе с терроризмом. Это и попытка преподнести тот же Иран как источник терроризма. США пытаются выдавить Иран с ближневосточного направления, поскольку он имеет достаточно серьезные позиции в борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии. И, конечно, сегодня США не заинтересованы в истинной борьбе с терроризмом, которой занимаются Россия и Иран. США понимают, что приходит конец ИГ*, которое в руках Вашингтона – прежде всего, объект манипуляций с целью достижения своих геополитических интересов. Они заинтересованы в эскалации напряжения, поддержке ИГ*. Сегодняшние действия США и их союзников можно расценивать как действия агрессора", – сказал Юрий Швыткин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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