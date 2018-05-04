Мнение: США и НАТО понадобился "новый вариант Берлинской стены"

В НАТО посетовали на эффективность "российской пропаганды", там собираются укреплять единство. О цели таких заявлений в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Владимир Васильев.

Россия и ее информационная политика – одни из наиболее важных вызовов, с которыми сталкивается НАТО, заявил глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел, передает чешский портал Lidovky.cz.

Москва, как заявил генерал, пытается изменить мировой порядок в соответствии со своей "национальной моделью общества". По его словам, Россия не проводит в отношении НАТО политику агрессии в ее традиционном понимании, а использует "гибридные инструменты, в частности, пропаганду, распространяемую СМИ и социальными сетями".

"Россия пытается поколебать то, как западное общество воспринимает НАТО, ее цели и действия", — сказал Павел. "Она делает это очень эффективно. Поскольку публика обычно воспринимает информацию посредством субтитров и сокращений, искусственно созданная информация может показаться верной", — добавил он.

Генерал призвал альянс укрепить единство, которое Россия, по его словам, пытается подорвать. "Мы показываем нашим оппонентам, что агрессия стоит дорого, и у нее мало шансов на успех", — добавил он.

В эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал эти заявления.

"Россия фактом своего географического присутствия влияет на европейскую политику. Поэтому США (а в НАТО заправляют американцы) преследует свою цель – отделить Европу от России и воздвигнуть новый вариант Берлинской стены или других разделяющих барьеров, то есть уменьшить влияние России как таковой. Мы видим, что нарастают противоречия между США и их союзниками в Европе. Мы видим решение Германии вопреки США строить "Северный поток – 2". Мы видим, что многие страны, например Италия, выступают за отмену антироссийских санкций. И попытка отделить Россию от других европейских стран и народов означает, что они автоматически остаются в кильватере американской политики и не имеют люфта противодействия достаточно пагубному американскому влиянию", — сказал Владимир Васильев.



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