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Эксперт: аргументы противников "Северного потока-2" не находят понимания

20:0503.05.2018
(обновлено: 20:09 03.05.2018)
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтПогрузка труб для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, ГерманияПогрузка труб для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
В Германии начали готовить стройплощадку для выхода на берег газопровода "Северный поток-2". Этот факт прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт в области энергетической безопасности Алексей Гривач.

В немецком Лубмине начали готовить строительную площадку для выхода на берег газопровода "Северный поток-2", сообщил РИА Новости представитель компании – оператора Nord Stream 2 AG.

Этот процесс включает расчистку площадки, завершение строительства административных построек, а также подготовку к монтажным работам в зоне выхода на берег. По словам представителя компании, все строительные работы выполняются в соответствии с разрешениями.

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей пропускной способностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Берлин выдал разрешение на строительство "Северного потока-2" в конце марта. Согласие на прокладку газопровода предоставила также Финляндия. Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет разрешения от России, Швеции и Дании.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил: в ЕС есть понимание, что европейцам этот проект нужен не меньше, чем России.

"После того, как Германия выдала все необходимые разрешения, а затем это сделала и Финляндия, начались подготовительные работы на сухопутной территории ФРГ, в точке приема. В море планируется выйти после того, как все необходимые разрешения будут получены. Есть понимание, что европейцам этот проект нужен не меньше, чем нам. Правда, есть партия, которая выступает против него, но ее аргументы строятся исключительно на политических интересах, связанных с усилением конфронтации и давлением на Россию с одной стороны, и, с другой стороны – на продвижении неких коммерческих интересов,  входящих в разрез с интересами экономического развития и энергетической безопасности Евросоюза. Поэтому эти протесты не находят воплощения в жизнь", –  отметил Алексей Гривач.    

Единственный акционер Nord Stream 2 AG – "Газпром". Половину инвестиций в проект вкладывают европейские партнеры – компании Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, по 950 млн евро каждая. "Газпром"  предоставит другие 50% средств – 4,75 млрд евро.

При этом участники проекта планируют покрыть 70% инвестиций за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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