Мнение: после пожара в Балаклее оружия на Украине станет еще больше

В Харьковской области загорелся склад боеприпасов. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik назвала основного, на ее взгляд, виновника произошедшего.

В Харьковской области загорелся склад боеприпасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления Госслужбы Украины по ЧС.

Инцидент произошел в Балаклее. На место прибыли пожарные. В пресс-службе не смогли рассказать, что именно случилось. В ведомстве переадресовали вопрос в Министерство обороны, "потому что это их компетенция". Собеседник агентства также уточнил, что ликвидацией ЧП занимаются военные.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о плановом подрыве снарядов на этом складе боеприпасов и последующем возгорании.

Позже источник в Минобороны рассказал телеканалу "112 Украина", что инцидент был спровоцирован наездом пожарного танка на взрывное устройство.

Очередной пожар на украинских военных складах прокомментировала в эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева.

"На мой взгляд, прежде всего виновато украинское государство, которое перестало какое-то время назад быть государством, поэтому там происходят такие случаи. Давно известно, что когда горят и взрываются склады боеприпасов, это значит, что происходит сокрытие хищений. Сейчас Украина просто наводнена оружием и, вероятно, после этого случая его станет еще больше… В любом случае то, что там сгорело и взорвалось, как и то, что до этого было украдено, не поедет убивать людей в Донбассе, и это радует", – сказала Наталья Макеева.

Склад боеприпасов в Балаклее, который считается крупнейшим на Украине, уже горел в марте прошлого года. Пожар продолжался несколько дней. Погибли два человека, еще пятеро пострадали. Как заявлял военный прокурор Украины Анатолий Матиос, причиной случившегося стала диверсия.

За последние три года украинские военные склады также горели в Сватово Луганской области (2015 год, четверо погибших, 16 пострадавших) и Калиновке Винницкой области (2017 год, двое пострадавших).

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