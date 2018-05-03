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Эксперт: "Кинжал" поражает корабли противника со 100-процентным результатом

17:0003.05.2018
(обновлено: 17:04 03.05.2018)
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© Министерство обороны РФПерейти в фотобанкМиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты КинжалМиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал
© Министерство обороны РФ
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На Параде Победы впервые покажут гиперзвуковую ракету "Кинжал". В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал об особенностях ракетного комплекса.

В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом "Кинжал", сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Над Красной площадью также пролетят истребители Су-57 (проект ПАК ФА, истребитель пятого поколения), Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ и другие самолеты.

Экипажи армейской авиации пролетят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час. Экипажи оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации поднимутся на высоту от 300 до 500 метров и разгонятся до 600 километров в час.

На параде представят и другие перспективные образцы оружия и военной техники. В их числе – зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", боевые машины "Терминатор", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы.

Как заявлял Шойгу, по площади пройдут 190 единиц перспективной техники, "определяющей современный облик Армии России".

Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
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Президент России Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия во время послания Федеральному собранию в начале марта. 

Ракета способна развивать скорость в десять Махов (десять скоростей звука) и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Ракеты "Кинжал" могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. В прошлом декабре комплекс заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков рассказал об особенностях ракетного комплекса.

""Кинжал" – это высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, то есть не только ракета, но и самолет, который ее доставляет к месту старта. Такое сочетание позволяет оперативно самолету выйти в район пуска вне зоны действия корабельных ПВО и запустить ракету по целям, которые она достигнет с большой скоростью. Далее ракета совершает очень интересный маневр – атакует цель под углом в 90 градусов. Поэтому и существующие, и перспективные корабельные ПВО вряд ли справятся с этой ракетой. К тому же РЛС самых передовых систем ПВО, которые стоят на американских кораблях, могут предоставлять данные для целеуказания корабельным системам ПВО, которые развивают скорость до трех с половиной чисел Маха. То есть они нашу ракету "увидят", но ничего с ней сделать не смогут. Сама крылатая ракета "Кинжал" способна поражать корабли первого, второго и третьего ранга, то есть, начиная с эсминцев – носителей крылатых ракет, до авианосцев. При этом поражать их будет со 100-процентным результатом", – сказал Алексей Леонков.

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