Эксперт о жалобах украинских пограничников на РФ: ребята, а чего вы хотели?

Украинские пограничники пожаловались на досмотр российскими силовиками судов, следующих через Керченский пролив в порты Украины. Эксперт Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации.

В Госпогранслужбе Украины пожаловались на досмотр российскими силовиками судов, следующих через Керченский пролив в порты Украины. Как заявили в пресс-службе ведомства, информация о досмотрах начала поступать с 30 апреля.

"Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра", рассказали в ведомстве. Там сообщили, что 30 апреля пограничным кораблем ФСБ РФ был остановлен теплоход, следовавший в Мариуполь из Хиоса (Греция). Кроме того, добавили в пресс-службе, были досмотрены теплоходы под флагами Израиля, Болгарии, Мальты и Панамы. При этом никаких замечаний со стороны российских пограничников к членам экипажей не было.

В марте украинские пограничники задержали в Азовском море крымское судно "Норд" с 10 членами экипажа на борту. Моряки стали фигурантами административных дел, а в отношении капитана возбудили уголовное дело ("нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства"), ему также предъявили подозрение в незаконной ловле рыбы. Позже двое членов экипажа смогли покинуть Украину и вернуться в Крым, остальные пока лишены возможности выехать.

Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik прокомментировал жалобы украинских пограничников.

"У меня ответ единственный: ребята, а чего вы хотели? После вашего разбоя, пиратства в отношении российских рыболовецких судов такой ответ был ожидаемым. Причем российская сторона еще дала время на размышления – ведь ответить можно было и раньше. И вот сейчас российские пограничники начали портить экипажам украинских судов и судов, следующих в украинские порты, настроение от любования крымским мостом. Теперь в отношении них производится досмотр. Это проверка груза и идентификация судового списка – то есть каждого человека, находящегося на борту. Все это – в рамках не только действующего законодательства России, но и международного морского права. Все эти корабли проходят не просто через территориальные воды Российской Федерации, но и под стратегическим объектом – под крымским мостом. Поэтому проверка должна быть. Ну и заодно нашим украинским "братьям" демонстрируется, что на любые их "шутки" будет даваться достаточно жесткий ответ", – считает Сергей Ченнык.

По его мнению, украинская сторона получила сигнал, что в ближайшем будущем у нее возможны большие проблемы.

"Думаю, что в ближайшее время украинская экономика "взвоет". Через порт Мариуполя экспортируется продукция металлургических предприятий этого города. Россия напомнила, что она в состоянии все это заблокировать, и я думаю, украинский бизнес понимает, что все это не "шутки". Тем более для украинской экономики, которая и так дышит на ладан, а мариупольские заводы – это как раз те немногие предприятия, на которых эта экономика еще держалась. И экономике Украины показали, что в ближайшем будущем у нее будут большие проблемы", – полагает Сергей Ченнык.

Крымское УФСБ после задержания украинскими пограничниками судна "Норд" возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). В то же время в МИД РФ предупредили отечественные судоходные компании о пиратстве на Украине из-за незаконных задержаний российских судов украинскими силовиками.

Недавно в Пограничном управление ФСБ России по Республике Крым сообщили, что будут пресекать браконьерскую деятельность в Черном и Азовском морях. При этом особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами РФ и Украины.

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