РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт о жалобах украинских пограничников на РФ: ребята, а чего вы хотели?

15:2003.05.2018
(обновлено: 15:43 03.05.2018)
196734710
CC BY-SA 4.0 / Foreman 1982 / Буксиры в Бердянском портуБуксиры в Бердянском порту
CC BY-SA 4.0 / Foreman 1982 /
Украинские пограничники пожаловались на досмотр российскими силовиками судов, следующих через Керченский пролив в порты Украины. Эксперт Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации.

В Госпогранслужбе Украины пожаловались на досмотр российскими силовиками судов, следующих через Керченский пролив в порты Украины. Как заявили в пресс-службе ведомства, информация о досмотрах начала поступать с 30 апреля.

Горожане любуются на Днепр и Подольский район со смотровой площадки в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Политолог прокомментировал шаги Киева по закрытию вод для российских судов

"Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра", рассказали в ведомстве. Там сообщили, что 30 апреля пограничным кораблем ФСБ РФ был остановлен теплоход, следовавший в Мариуполь из Хиоса (Греция). Кроме того, добавили в пресс-службе, были досмотрены теплоходы под флагами Израиля, Болгарии, Мальты и Панамы. При этом никаких замечаний со стороны российских пограничников к членам экипажей не было. 

В марте украинские пограничники задержали в Азовском море крымское судно "Норд" с 10 членами экипажа на борту. Моряки стали фигурантами административных дел, а в отношении капитана возбудили уголовное дело ("нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства"), ему также предъявили подозрение в незаконной ловле рыбы. Позже двое членов экипажа смогли покинуть Украину и вернуться в Крым, остальные пока лишены возможности выехать. 

Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik прокомментировал жалобы украинских пограничников. 

"У меня ответ единственный: ребята, а чего вы хотели? После вашего разбоя, пиратства в отношении российских рыболовецких судов такой ответ был ожидаемым. Причем российская сторона еще дала время на размышления – ведь ответить можно было и раньше. И вот сейчас российские пограничники начали портить экипажам украинских судов и судов, следующих в украинские порты, настроение от любования крымским мостом. Теперь в отношении них производится досмотр. Это проверка груза и идентификация судового списка – то есть каждого человека, находящегося на борту. Все это – в рамках не только действующего законодательства России, но и международного морского права. Все эти корабли проходят не просто через территориальные воды Российской Федерации, но и под стратегическим объектом – под крымским мостом. Поэтому проверка должна быть. Ну и заодно нашим украинским "братьям" демонстрируется, что на любые их "шутки" будет даваться достаточно жесткий ответ", – считает Сергей Ченнык.

По его мнению, украинская сторона получила сигнал, что в ближайшем будущем у нее возможны большие проблемы. 

"Думаю, что в ближайшее время украинская экономика "взвоет". Через порт Мариуполя экспортируется продукция металлургических предприятий этого города. Россия напомнила, что она в состоянии все это заблокировать, и я думаю, украинский бизнес понимает, что все это не "шутки". Тем более для украинской экономики, которая и так дышит на ладан, а мариупольские заводы – это как раз те немногие предприятия, на которых эта экономика еще держалась. И экономике Украины показали, что в ближайшем будущем у нее будут большие проблемы", – полагает Сергей Ченнык.

Суда в порту Керченской паромной переправы
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Крымский депутат: пиратством Украина ставит себя в один ряд с Сомали

Крымское УФСБ после задержания украинскими пограничниками судна "Норд" возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). В то же время в МИД РФ предупредили отечественные судоходные компании о пиратстве на Украине из-за незаконных задержаний российских судов украинскими силовиками. 

Недавно в Пограничном управление ФСБ России по Республике Крым сообщили, что будут пресекать браконьерскую деятельность в Черном и Азовском морях. При этом особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами РФ и Украины.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
18 пользователей оставили 19 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Румянцев
Как аукнется, так и откликнется. Привыкайте шумеры.
16:04
03.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Нина Кумакова
👍👍👍 "как говорится какой привет такой ответ"- селяви 😋🤣😋
16:00
03.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена