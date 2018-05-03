Американист: Нобелевская премия мира станет для Трампа "ночным кошмаром"

Конгрессмены в США попросили Нобелевский комитет дать премию президенту Дональду Трампу. В эфире радио Sputnik американист Александр Домрин высказал мнение, что такое обращение развеселит аудиторию не только в Америке.

Группа из 18-ти членов палаты представителей конгресса США, представляющих Республиканскую партию, официально обратилась в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента США Дональда Трампа премии мира за его усилия по разрешению ядерной проблемы КНДР.

"С момента вступления в должность президент Трамп неустанно работал, чтобы оказать максимальное давление на Северную Корею, чтобы она прекратила свою незаконную программу оружия (массового поражения – ред.) и чтобы принести мир в регион", – говорится в опубликованном письме конгрессменов.

"Несмотря на то, что Северная Корея десятилетиями игнорирует требования международного сообщества по прекращению своих агрессивных (действий – ред.), политика президента Трампа "мир через силу" работает и приносит мир на Корейский полуостров. Мы полагаем, что никто так не достоин признания (Нобелевского – ред.) комитета в 2019 году, чем президент Трамп за его неустанную работу по достижению мира во всем мире", – отмечается в письме.

Согласно действующим правилам Нобелевского комитета, официальные заявки на соискание премии мира подаются, в том числе, от членов национальных парламентов и правительств.

В эфире радио Sputnik американист, профессор ВШЭ Александр Домрин назвал обращение конгрессменов шуткой.

"Думаю, что это шутка. Это реакция нормальных, здоровых американских конгрессменов на ту "фейковую" Нобелевскую премию мира, которую в свое время получил Барак Обама, после чего он разбомбил семь стран за восемь лет своего президентства. Думаю, что всерьез нельзя относиться к этой информации. То, что она развеселит аудиторию в США, как и во всем мире – это однозначно. Думаю, что и для Трампа это будет повод повеселиться, написать несколько твиттов. Трамп сам прекрасно понимает, что он не находится в том же самом клубе, к которому принадлежит Барак Обама. Если Трампу нравится Боб Дилан, который абсолютно заслуженно получил свою Нобелевскую премию по литературе, то ему будет приятно находиться среди нобелевских лауреатов. Но находиться в одном клубе с Бараком Обамой – это, конечно, его ночной кошмар", – сказал Александр Домрин.

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