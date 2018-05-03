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Политолог: РФ послала Европе четкий сигнал – хватит "плясать под дудку" США

14:1903.05.2018
(обновлено: 14:23 03.05.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава МИД РФ Сергей Лавров дал большое интервью итальянскому журналу, в частности, речь шла об отношениях России и Запада. Политолог Александр Шатилов в эфире радио Sputnik выделил несколько моментов этого интервью.

Восстановить доверие между Россией и Европейским союзом, подорванное введением антироссийских санкций, будет непросто, но время способствует восстановлению связей между Москвой и Брюсселем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".

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© AFP 2018 / Timothy A. Clary
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"Существуют различные оценки ущерба. Называются различные цифры. При этом главная потеря, на наш взгляд, заключается в утрате доверия, восстановить которое будет весьма непросто", – сказал Лавров, отвечая на вопрос, во что России обходятся санкции и чего они стоят Европе.

"Россия себя от Европы не отделяет, не закрывается. Думаю, что время объективно работает на восстановление связей Россия-ЕС на благо наших народов, во имя стабильности и процветания европейского континента", – добавил глава МИД РФ.

По его словам, любые односторонние меры экономического давления не только нелегитимны с точки зрения международного права, но, как показывает практика применения, – нерезультативны.

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Как отметил Лавров, санкции США, которые были "подхвачены" затем ЕС в качестве инструмента давления на Москву, не привели к смене внешнеполитического курса России и не заставили отказаться от того, что РФ считает правильным и справедливым. В условиях санкций экономика РФ адаптировалась к давлению и обратила их последствия в свою пользу, сказал глава МИД России.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве России Александр Шатилов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления российского министра.

"В какой-то степени в Италии возобладал разум, чему свидетельствуют результаты последних парламентских выборов: как мы видим, по большей части, на них торжествовали евроскептики и сторонники снятия санкций с России. Поэтому я думаю, что интервью Сергея Лаврова именно итальянскому журналу неслучайно. То есть фактически через слабое звено ЕС посылается сигнал остальным странам относительно того, что хватит плясать под американскую дудку, а пора проводить свой собственный европейский курс. Я думаю, Лавров апеллировал к политическим и бизнес-элитам Германии, Австрии, Нидерландам, Франции", – сказал Александр Шатилов.

По его мнению, национальные элиты европейских стран уже сейчас готовы к снятию санкций с РФ, однако официальный Брюссель продолжит идти в фарватере США. 

"В руководстве Евросоюза в целом преобладают антироссийски настроенные, я бы сказал, не европейские, а проамериканские кадры, которые будут и дальше исходить из позиции США. Что же касается национальных элит, то они уже сейчас готовы к прекращению политики санкций в отношении России и к нормализации отношений. За исключением, возможно, Великобритании, которая будет идти с Америкой до конца", – сказал политолог.

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В интервью итальянскому журналу также шла речь об отношениях Москвы и Вашингтона. Как заявил глава МИД РФ, Россия разделяет настрой президента США Дональда Трампа выстраивать нормальный российско-американский диалог, но о реальной заинтересованности США в этом Москва будет судить по практическим шагам. Пока же, по словам министра, "ситуация в отношениях продолжает деградировать".

По мнению Александра Шатилова, США затеяли опасную игру в отношении РФ.

"Россия традиционно выступает с позиции диалога, пытается добиться от Запада понимания. Но США в последнее время стали играть в очень опасную игру под названием – "шантаж" в преддверии каких-то важных событий в России. Шантаж был накануне президентских выборов, шантаж накануне инаугурации (президента РФ Владимира Путина, 7 мая 2018 года – ред.), шантаж в преддверии ЧМ по футболу. Все это делается с целью заставить Россию поступиться своими интересами. Поэтому говорить в данном случае о каком-то диалоге очень проблематично. Но я очень надеюсь, что, может, побряцав немного оружием для внутренней аудитории, Трамп осознает, что деградация отношений грозит глобальной катастрофой. И администрация Трампа найдет какие-то варианты, как свернуть с этого опасного пути", – заключил политолог.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве в украинский кризис, ввел против нее санкции, которые неоднократно продлевались и расширялись. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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