Военный эксперт назвал самую слабую западноевропейскую страну по вооружению

СМИ сообщили о непригодности большинства немецких истребителей для участия в военных операциях. В эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал выводы журналистов.

Большая часть из 128 истребителей Eurofighter, которые стоят на вооружении ВВС Германии, непригодна для участия в военных операциях, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, причина в том, что у самолетов есть некоторые проблемы с расположенными на крыльях специальными контейнерами с сенсорами, которые позволяют определять приближение вражеских самолетов. Система охлаждения этих приборов, отмечает Der Spiegel, имеет серьезные неисправности, которые выводят из строя сенсоры, что делает истребители "слепыми" и снижает эффективность их применения.

Другой проблемой, о которой рассказали собеседники издания, является нехватка боеприпасов. По информации журнала, сейчас в боевых операциях могут участвовать лишь четыре истребителя Eurofighter из-за нехватки ракет.

Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Самолет производится фирмой Eurofighter GmbH и состоит на вооружении Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Истребитель поступил в эксплуатацию в 2003 году.

Ранее немецкие СМИ сообщили о несоответствии стандартам НАТО самолетов Tornado. Отмечалось, что все 93 боевые машины нуждаются в масштабной модернизации.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко высказал мнение, что оценке СМИ можно доверять.

"Можно с большой долей вероятности сказать, что это является правдой. А причина в следующем: военный бюджет Германии многие годы был очень маленьким, на содержание вооруженных сил выделялось малое количество от ВВП страны. Свидетельством такого состояния техники были и отказы транспортной авиации во время различных операций с участием Германии в рамках НАТО, и отказы в бронетанковых войсках. То есть, в принципе, можно сказать, что Германия сейчас – одна из наиболее слабых западноевропейских стран именно в области вооружений", – сказал Дмитрий Дрозденко.

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