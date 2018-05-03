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Эксперт: главный вопрос в "деле Скрипалей" – где же они сами?

13:0003.05.2018
(обновлено: 13:01 03.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Отказ в доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение или преднамеренную изоляцию, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. В эфире радио Sputnik политолог Григорий Трофимчук высказал мнение, что история знает тому немало примеров.

Отказ Лондона в консульском доступе к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии можно рассматривать как похищение или преднамеренную изоляцию. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".

"Это абсолютно неприемлемо", – добавил министр.

Больница в Солсбери
© REUTERS / Toby Melville
Аналитик: "дело Скрипалей" разваливается окончательно

По его словам, Лондон подменяет профессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международных механизмов пустыми заявлениями и "мегафонной" дипломатией.

"Поведение британских властей вызывает множество вопросов. В частности, замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне. Сами пострадавшие упрятаны британскими спецслужбами", – сказал Лавров.

Москву в первую очередь беспокоит состояние здоровья пострадавших, "втянутых англичанами в эту провокацию", добавил он.

В эфире радио Sputnik политолог, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук отметил, что российская сторона совершенно права, когда вновь ставит главный вопрос в "деле Скрипалей" перед мировым сообществом.

"На фоне текущих событий в мире "дело Скрипалей" слегка ушло в тень, но Лондон, Запад, конечно, о нем не забыли и в любой момент снова вытащат эту папку из стола. Замечу, что они никогда ничего не забывают из сюжетов такого рода. Поэтому правильно, что Сергей Лавров вновь обратил внимание мирового сообщества на главный вопрос: где же сами Скрипали, почему их не видно до сих пор, если они, как объявил всему миру Лондон, живы и здоровы? В таком случае речь действительно идет об элементарном похищении и укрывательстве конкретных людей. В свое время у Гитлера тоже была в ходу операция под говорящим названием "Ночь и туман", когда людей похищали везде и в любое время, и никто не знал, что с ними произошло – они пропадали навсегда. Не хотелось бы, чтобы в этом случае произошло что-то подобное. Пока Скрипалей – на носилках или на своих ногах – не предъявили мировому сообществу, Россия вправе заявить о намеренном и целенаправленном похищении собственных граждан", – сказал Григорий Трофимчук. 

В начале марта бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь нашли отравленными в британском Солсбери. Это спровоцировало крупный международный скандал и обострило отношения России и Запада. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, Россия это категорически отрицает.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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