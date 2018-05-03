Украинский политик о санкциях: за компанию с США Киев готов и повеситься

Украина вслед за США ввела новые санкции против России. Украинский политик Владимир Олейник не видит в этом ничего удивительного. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел аналогичные США санкции в отношении российских компаний и граждан и продлил действие ограничительных мер, введенных ранее.

"Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы – Россией в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма", – заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО.

Отмечается, что новые санкции были введены в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской "агрессией" против Украины. Под новые ограничительные меры также попали лица, причастные к "информационной и киберагрессии", а также депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации.

Новые санкции Соединенных Штатов были введены в начале апреля против 38 российских компаний, бизнесменов и политиков за "разнообразную злонамеренную деятельность России". В список вошли семь предпринимателей, 17 чиновников и 14 компаний.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник отметил, что в присоединении Киева к антироссийским санкциям нет ничего удивительного.

"Нынешняя киевская власть – полностью в фарватере американской и европейской политики, и если Вашингтон принял решение о введении санкций, то ждите санкций и со стороны Украины. Крыть нечем – масштабных экономических отношений нет, российским предпринимателям неинтересно работать на Украине, поскольку там беспредел, а Киеву нужно сказать "свое слово". Вспомним историю с высылкой российских дипломатов: самое большое количество выслали США, Великобритания, и Украина подсуетилась – выслала по максимуму, хотя там уже не осталось российских дипломатов. Я бы так сказал: за компанию с Вашингтоном киевская власть готова и повеситься. Поэтому действия Киева меня не удивляют. Но жизнь не остановишь, и она заставляет торговать Украину с Россией. Несмотря на ужесточение украинской власти в отношении России, товарооборот все равно растет", – сказал Владимир Олейник.

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