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"США мучают украинцев". Политолог о ситуации с правами человека на Украине

10:4803.05.2018
(обновлено: 10:51 03.05.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСотрудник полиции у посольства Украины в Москве, где проходит акция в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзовСотрудник полиции у посольства Украины в Москве, где проходит акция в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посольство России раскритиковало отношение США к правам человека на Украине. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак выразил мнение, что будет сложно заставить Вашингтон посмотреть правде в глаза, и объяснил почему.

Россия возмущена нежеланием Вашингтона объективно взглянуть на ситуацию с правами человека на Украине, а также молчанием в связи с заморозкой расследования трагических событий в Одессе 2014 года, заявили в посольстве РФ в США.

Радикалы громят здание Россотрудничества в Киеве. 18 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: США не поддержат радикальный национализм на Украине в одном случае

"Сегодня исполнилось ровно четыре года со дня трагических событий в одесском Доме профсоюзов, когда в результате поджога здания сторонниками "майдана" погибли десятки и пострадали сотни ни в чем не повинных людей. Тот факт, что виновные в этом страшном побоище до сих пор не наказаны, вызывает глубокое разочарование. Пассивность киевских властей в расследовании данной трагедии только способствует росту радикальных настроений на Украине", – говорится в опубликованном комментарии.

По словам российских дипломатов, "безнаказанность дает националистам ощущение вседозволенности", и "их бесчинства не прекращаются".

Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве. Февраль 2014
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мнение: часть активистов Майдана "приходит в себя"

"Возмущены тем, что администрация США обходит одесские события и фактическую "заморозку" их расследования Киевом молчаливым согласием. Это подтверждается тем, что осуждению данной трагедии и подобным ей многочисленным преступлениям на Украине не нашлось места в недавнем докладе Госдепа о ситуации с правами человека в мире. Такое положение не может восприниматься иначе как свидетельство нежелания Вашингтона объективно взглянуть на правочеловеческую ситуацию на Украине и, воспользовавшись своим влиянием на киевские власти, принудить их к ее исправлению", – отметили в дипмиссии.

РФ также озабочена тем, что США, провозглашающие себя чуть ли не "мерилом" нетерпимости к нарушениям прав человека, в угоду политической конъюнктуре лицемерно закрывают глаза на вопиющие случаи произвола со стороны украинских национал-радикалов, следует из заявления.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак напомнил о роли Вашингтона в событиях на Украине в 2014 году.

"Наверное, будет очень сложно заставить Вашингтон посмотреть правде в глаза. То, что произошло на Украине, произошло в том числе, а, может, и в первую очередь по вине Вашингтона. Это не теория заговора, а абсолютно объективная информация: известны организации и структуры, которые занимались проведением этой "цветной революции". Кроме того, представители США достаточно высокого ранга все время находились на майдане, подстрекали, давали указания, финансировали. А Одесса 2 мая – это прямое продолжение событий, связанных с переворотом на Украине в 2014 году. По сути, США – это важнейший участник тех событий, всех мучений населения. Так что вряд ли они признают свою ошибку. Я не помню такого, чтобы США признавали ошибки или извинялись за сделанное. Сколько было развязано войн, но от самих США вряд ли возможно добиться признаний, извинений, попыток исправить ситуацию, вернуть ее в мирное русло и прекратить весь этот бардак, который происходит на Украине по их вине", – сказал Александр Дудчак.

Сторонники оппозиции оказывают помощь раненому во время столкновений на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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