Политолог прокомментировал запрет на въезд в Россию Мацейчуку

В Совфеде поддержали запрет на въезд в Россию польскому гражданину Томашу Мацейчуку, известному антироссийскими высказываниями. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов выразил свое отношение к ситуации.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал правильным решение выдворить польского гражданина Томаша Мацейчука из России с запретом на въезд сроком на 30 лет. При этом Пушков подчеркнул, что Мацейчук не имеет оснований называться журналистом.

"Скандалисту и русофобу Т. Мацейчуку запрещен въезд в Россию до 2048 года. Верное решение", – отметил Пушков в своем Twitter.

"И он не "польский журналист", а просто самозванец", – добавил сенатор.

Пушков пояснил, что комиссия Совфеда по информационной политике занималась делом Мацейчука и выяснила, что у него не было аккредитации МИД, он не работал ни на одно СМИ – ни польское, ни какое либо еще. Таким образом, он не может считаться журналистом, отметил Пушков.

Ранее Мацейчука, известного антироссийскими высказываниями, задержали по подозрению в экстремизме. В его квартире были найдены предметы с националистической символикой.

По словам Мацейчука, на него завели протокол по статье 282 Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

В одном из эфиров на канале НТВ Мацейчук, в частности, назвал советских солдат "красными фашистами". Это спровоцировало драку с российским политологом Русланом Осташко. Позже они провели настоящий боксерский поединок, Осташко одержал победу по очкам.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов выразил свое отношение к ситуации.

"С моей точки зрения, решение абсолютно оправдано. Более того, хочу подчеркнуть, что в этом смысле Россия не просто следует нормам международного права, той практике, которая применяется в других странах, но ведет себя более либерально в отношении критиков нашей страны. У нас, в отличие от других европейских стран, от США, очень свободная в этом смысле страна. Мы позволяем очень многое не только своим гражданам, но и иностранцам. Мацейчук – очень яркое свидетельство этой свободы. Польский гражданин достаточно активно на протяжении многих лет негативно высказывался о России, но, тем не менее, ему не просто позволяли находиться на территории РФ, но и активно выступать в СМИ. С моей точки зрения, это свидетельствует о том, что Россия – это страна, которая широко трактует понятие свободы слова и позволяет политическим экспертам, журналистам высказывать разные точки зрения", – сказал Владимир Шаповалов.

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