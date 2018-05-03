Мнение: Порошенко выводит Украину из СНГ, чтобы отобрать у оппозиции козырь

Президент Украины Петр Порошенко поручил проработать отзыв представителей Украины из органов СНГ. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik прокомментировал действия Киева.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД подготовить предложения об отзыве представителей Украины из координационных органов СНГ.

Ранее Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

"Прошу, Павел Анатольевич (Климкин — глава МИД Украины. — Прим. ред.), в ближайшее время, на протяжении недели, внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ", — заявил Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО)Украины.

СНБО, в свою очередь, уже поддержал идею президента прекратить участие Киева в деятельности организации.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik прокомментировал действия украинских властей.

"На Украине близятся выборы. На этих выборах против Порошенко может сыграть тот факт, что он, несмотря на лозунги о "российской агрессии", продолжает членство Украины в структурах, в которых состоит, в том числе, и Россия (в первую очередь, это СНГ). Конечно, его оппоненты использовали бы это ему во вред. Поэтому та шумиха, которую режим Порошенко специально поднимает вокруг вопроса о членстве Украины в СНГ, как раз направлена на то, чтобы вырвать у оппозиции тот козырь, которым бы она могла "хлестать по лицу" Порошенко в преддверии выборов", — сказал Владислав Гулевич.

Однако, по его мнению, контакты с СНГ Киев попытается сохранить.

"Думаю, что, даже если Украина каким-то образом доведет начатое дело до конца и все-таки распрощается с членством в СНГ, она все равно попытается сохранить какие-то другие, менее заметные, контакты с СНГ, в первую очередь, на экономическом уровне, чтобы получать хоть какую-то экономическую выгоду от соседства с таким образованием как СНГ", — отметил политический аналитик.



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