"Фиксация разногласий". Политолог об итогах встречи Трампа и Меркель

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили антироссийские санкции. В эфире радио Sputnik Кирилл Коктыш высказал мнение, что ожидания немецкой стороны от встречи во многом не оправдались.

Германия и США оценили эффект, который оказали на Россию новые экономические санкции, заявила канцлер Ангела Меркель. Кроме того, она отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по отношению к политике Москвы.

"Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом существует единство с США", — сказала Меркель на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее высокопоставленный источник в ведомстве канцлера Германии заявил журналистам, что новые санкции США против России могут создать проблемы для немецкой экономики. По оценкам Российско-германской внешнеторговой палаты, потери немецких компаний в России из-за американских санкций могут достичь полутора миллиардов евро.

The Wall Street Journal ранее сообщала, что руководство Германии намерено просить США освободить немецкие компании от участия в новых санкциях против России. Издание отмечает, что подобный подход лоббируют немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России.

В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш высказал мнение, что ожидания Меркель от встречи во многом не оправдались.

"Думаю, что главным для Меркель было договориться об отмене американских пошлин на сталь и алюминий — эти пошлины отложены до 1 мая, но потом они начнут действовать. Понятно, что Трамп вряд ли эти пошлины отменит, по крайней мере, до выборов 6 ноября (промежуточных выборов в конгресс – ред.), потому что ему необходимы голоса собственных избирателей. Он уже сказал, мол, европейцы меня критикуют, но это потому, что я хорошо делаю свою работу. Так что думаю, по этим вопросам у Меркель договориться не получилось, как и достигнуть консенсуса по поводу возможного выхода Германии из антироссийских санкций. Похоже, что встреча на два с половиной часа стала просто фиксацией разногласий, но не привела к каким-то решениям", — сказал Кирилл Коктыш.

В начале апреля США ввели новые ограничения против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".



Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.



У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!