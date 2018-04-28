Эксперт о планах НАТО в Польше: любое действие вызывает противодействие

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о готовности к переговорам об увеличении военного присутствия США в Польше. Действия США и НАТО на польской территории прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Козин.

Глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис заявил о готовности к переговорам об увеличении военного присутствия США в Польше. Он заявил об этом перед встречей с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком, сообщается на сайте Пентагона.

"Мы всегда открыты для подобных дискуссий", – отметил Мэттис.

Польский министр обороны ранее заявлял, что не исключает увеличения численности американских войск в стране. В настоящее время в Польше находятся около 4 тысяч американских военных – в составе американской бронетанковой бригады и многонациональных сил НАТО.

Также недавно в эфире польского радио Мариуш Блащак сообщил, что новейший вариант системы ПВО Patriot будет принят на вооружение в Польше и США одновременно.

Контракт о поставке Польше американских систем ПВО Patriot подписан в Варшаве в конце марта текущего года. Ожидается, что первые ЗРК Patriot поступят в Польшу в 2022 году. Как ранее заявляли представители польского руководства, планируется, что новые системы ПВО будут размещены вблизи границы с Россией.

Военные приготовления США и НАТО на польской территории прокомментировал в эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.

"Этим (предстоящей поставкой Patriot и военным присутствием США в Польше – ред.) дело не ограничивается. Дело в том, что на территории Польши находятся также военные аэродромы, которые используются странами НАТО для более широкого круга целей, чем те формально оборонительные задачи, которые ставятся перед теми же Patriot. Например, на севере страны, недалеко от города Мальборк, находится аэродром, который, в частности, уже использовали французские истребители-бомбардировщики двойного назначения, которые могут нести не только обычные виды вооружения, но и ядерные боезаряды. Ну и плюс бронетехника разных стран НАТО. Особенно отличаются американцы, которые любят направлять свою тяжелую боевую технику на польскую территорию. В планах военного руководства Польши – строительство военно-морской базы на Балтике дополнительно к тем, которые уже существуют. То есть, Польша превращается в довольно мощный плацдарм НАТО", – считает Владимир Козин.

По его мнению, все эти действия не укрепляют безопасность Польши.

"Какая там безопасность? Никакого приращения безопасности Польша от этого не получит. Как мы знаем из школьного курса физики, любое действие влечет за собой противодействие. И эти военные приготовления не могут не привлекать повышенного внимания другой стороны, то есть Российской Федерации", – сказал Владимир Козин.

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