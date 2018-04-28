Политолог прокомментировал "прогнозы" писательницы из Норвегии о судьбе РФ

Туристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров на горном курорте Роза хутор в Красной поляне.

Туристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров на горном курорте Роза хутор в Красной поляне.

Норвежская писательница проехала вокруг России и предсказала "крах страны". В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов рассказал, кто, по его мнению, спешит сделать подобные прогнозы.

Норвежская писательница Эрика Фатланд посетила 14 граничащих с Россией государств ради материала для новой книги "Граница", в которой она предсказала крах страны. Об этом сообщает Berlingske.

Чтобы узнать Россию "снаружи", Фатланд путешествовала в течение 259 дней. За это время она побывала в Северной Корее, Китае, Азербайджане, Грузии, Литве и других странах. По словам писательницы, все соседи России, кроме Китая, относятся к ней как к "старшему брату".

По итогам поездки норвежка предположила, что россияне всегда будут стремиться сделать свою страну больше и вернуть территории, которые когда-то были ее частью.

"Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче", – пишет Фатланд.

Такой вывод она сделала на том основании, что "существовало множество империй, и все они всегда распадались".

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов выразил мнение, что подобные предсказания исходят от тех, кто этого явно желает.

"Может быть, можно предсказать нам такую судьбу, особенно если есть желание, чтобы это случилось. Мечтающих о том, чтобы Россия была меньше, хватает. Можно вспомнить бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая тоже полагала, что у нас "слишком много территории". Но страна держится, прежде всего, на внутреннем состоянии населяющих ее народов и каждого из людей в отдельности. Полагаю, что у россиян желание сохранить единую страну гораздо сильнее, чем кажется со стороны. Наблюдая за молодежью, я вижу, что у них нет того отстранения по отношению к собственной стране, которое наблюдалось у людей в последние годы существования Советского Союза, когда разные нации стали считать, что отдельно им будет жить лучше, чем сообща. Внутри России такого не наблюдается. Думаю, можно почитать эту книжку, но я надеюсь на другую судьбу – пройдет и сто лет, и двести, а мы по-прежнему будем единой и процветающей страной", – сказал Юрий Светов.

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