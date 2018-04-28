Мнение: перед чемпионатом в Каспийске Украина "выстрелила себе в колено"

Украинский борец Жан Беленюк сообщил, что ему запретили участвовать в чемпионате Европы в российском городе Каспийск. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение, что подобными действиями Киев лишь вредит украинскому спорту.

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро украинский борец Жан Беленюк сообщил, что ему запретили участвовать в чемпионате Европы в российском городе Каспийск за неделю до выезда на турнир.

"(В Каспийск), к сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг на этом всеевропейском форуме. Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря", – написал Беленюк на своей странице в Instagram.

"В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно. Но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя", – отметил борец.

Как отмечает издание "Спорт-экспресс", по посту в Instagram нельзя сделать однозначный вывод о том, кого не будет на чемпионате Европы – только Беленюка или всей сборной Украины. Но судя по тому, что спортсмен пишет "мы боролись", "мы приложили бы усилия", вероятно, речь идет о всей украинской команде, отмечает издание.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение, что подобными действиями украинские власти вредят престижу своей страны, ее спорту и своей репутации в глазах собственных граждан.

"Украина в который уже раз сама себе "стреляет в колено", а потом будет долго выть о том, как ее не любит Россия и какой Россия "страшный агрессор". На самом деле в этой ситуации Россия не страдает нисколько, а украинский спорт – довольно локальный как явление, хотя там есть и выдающиеся атлеты – репутационно значительно от этого пострадает. Уже не говоря о том, что этот человек (Жан Беленюк – ред.) готовился, рассчитывал на какой-то определенный успех, как и его поклонники рассчитывали на его успех, верили в него. Мне кажется, что украинские власти вредят не только престижу своей страны и ее спорту, но и своей репутации в глазах собственных граждан, для которых спорт имеет значение в эмоциональном и в патриотическом плане", – сказала Наталья Макеева.

Чемпионат Европы по борьбе пройдет в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

Беленюк, выступающий в весовой категории до 85 килограммов, является двукратным чемпионом Европы (2014, 2016) и чемпионом мира (2015).

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