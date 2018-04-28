Экономист: о "разорванной в клочья" экономике РФ не может быть и речи

Премьер РФ Дмитрий Медведев пригласил экс-президента США Барака Обаму посмотреть на "разорванную в клочья" российскую экономику. Член Международного союза экономистов Игорь Диденко в эфире радио Sputnik прокомментировал слова премьер-министра.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предложил бывшему президенту США Бараку Обаме приехать в Россию и посмотреть на "разорванную в клочья" экономику.

Во время интервью в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" премьер вспомнил слова Обамы, который в 2015 году заявил, что благодаря американским санкциям Россия якобы оказалась в международной изоляции, а ее экономика – "разорванной в клочья".

"Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья", – сказал Дмитрий Медведев.

Член Международного союза экономистов Игорь Диденко в эфире радио Sputnik рассказал о состоянии российской экономики.

"Если говорить о российской экономике, то она, учитывая сильный сырьевой, добывающий, обрабатывающий сектора, сильный агрокомплекс, сама по себе практически самодостаточная. И показали экономического роста, пусть и небольшие – в пределах 2%, которые мы сейчас видим, совершенно точно показывают, что ни о какой "разорванной в клочья" экономике не может быть и речи. Экономика чувствует себя, может быть, не так, как хотелось бы, но, в общем-то, удовлетворительно. И это показывает, что запас прочности российской экономики очень и очень велик", – сказал Игорь Диденко.

Вашингтон не первый год придерживается ограничительной политики в отношении Москвы. Поводом послужили возвращение Крыма в состав России и позиция Москвы по ситуации на Украине. Санкции касаются как отдельных физических лиц, так и целых секторов экономики.

Россия в ответ взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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