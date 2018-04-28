Мнение: полного подчинения вашингтонскому "сюзерену" на Западе нет

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с французской коллегой Флоранс Парли вопросы обеспечения безопасности. О пользе таких контактов в эфире радио Sputnik рассказал эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой французского военного ведомства Флоранс Парли вопросы обеспечения региональной и глобальной безопасности, сообщило Минобороны России.

Телефонный разговор состоялся в субботу по инициативе французской стороны.

"Обсуждены актуальные вопросы обеспечения региональной и глобальной безопасности", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ветеран Службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков в эфире радио Sputnik отметил полезность подобного рода контактов.

"Любые контакты такого рода полезны. Это и получение необходимой информации, которая позволяет осуществлять военное планирование, это и закрепление контактов и возможность потенциально оказывать влияние в нужном для нас направлении. Потому что при всем том, что мы привыкли говорить о "коллективном Западе", единства там нет. И полного подчинения "сюзерену", то есть Вашингтону, не существует и не существовало. По многим аспектам у западных стран, в том числе европейских, интересы разнонаправленные. В том числе и по этой причине до сих пор нет единой европейской армии: интересы крупных европейских стран (мелкие можно не учитывать) так и удалось привести к общему знаменателю", – отметил Лев Корольков.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!