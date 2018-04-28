Политолог прокомментировал включение России в очередной список США

США отнесли Россию к странам, расхищающим интеллектуальную собственность. В эфире радио Sputnik политолог Георгий Федоров высказал мнение о том, с чем связаны новые обвинения против РФ.

США включили Россию в число стран, которые занимаются хищением интеллектуальной собственности. Перечень таких стран содержится в ежегодном докладе офиса Торгового представителя США.

"Мы определяем в докладе зарубежные страны, которые нарушают адекватную и эффективную защиту и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности США… Мы определяем 12 стран в списке приоритетных: Алжир, Аргентина, Канада, Чили, Колумбия, Китай, Индия, Индонезия, Кувейт, Россия, Украина и Венесуэла", – заявил журналистам на брифинге представитель ведомства.

В эфире радио Sputnik президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров назвал это очередным шагом в антироссийской информационной кампании.

"Это очередной шаг в информационной кампании против России. В свое время они таким же образом заявляли, что мы – "ось зла", сравнивали нас с "Аль-Каидой"* и с другими террористическими организациями, с тоталитарными режимами. Поэтому ничего удивительного нет. Просто каждый раз для своей информационной кампании они придумывают какой-то повод. Сейчас, судя по всему, это ситуация с Telegram. Вероятно, есть какие-то лоббисты внутри Соединенных Штатов Америки, которые это дело пролоббировали для того, чтобы обвинить Россию. Это укладывается в общую кампанию, которую они проводят системно, и уже не первый год", – сказал Георгий Федоров.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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