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Эксперт: международная политика России вызывает у Запада ненависть и злобу

12:5728.04.2018
(обновлено: 12:58 28.04.2018)
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© AFP 2018 / Timothy A. ClaryРоссия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Обозреватель Bloomberg призвал считать Россию "страной второго сорта". В эфире радио Sputnik профессор Александр Гусев рассказал, чем, по его мнению, продиктованы подобные призывы со стороны представителей западных стран.

Россию необходимо считать страной второго сорта и исключить из комиссий и советов международных организаций, которые занимаются международным правом, заявил обозреватель Bloomberg Илан Лейк. 

По мнению аналитика, Россия "как термит" подтачивает и дискредитирует крупные и мелкие международные организации. "Это можно наблюдать в Совбезе ООН, где российское вето защитило сирийского диктатора от ответственности за применение химоружия. Это можно видеть в Интерполе, через который Россия пытается арестовывать оппозиционеров", – пишет Лейк.

В статье в качестве примера приводится работа Комиссии ООН по борьбе с беззаконием в Гватемале, которая рекомендовала местному суду рассмотреть дело трех членов семьи Битковых, которые были задержаны в этой стране в 2015 году за использование поддельных документов.

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© AFP 2018 / Jonathan Ernst / Pool
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В России экс-владелец Северо-Западной лесопромышленной компании Игорь Битков заочно обвинен в преднамеренном банкротстве Неманского целлюлозно-бумажного комбината. Битковы были приговорены в Гватемале к длительным срокам заключения.

По мнению Лейка, действия комиссии являются проявлением "вендетты русских олигархов", которая остается без ответа со стороны мирового сообщества.

Обозреватель Bloomberg считает, что Запад должен "гнать Россию" из комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права.

"Когда этого сделать не получается, нужно следить за влиянием России и ее участием в организациях наподобие Комиссии по борьбе с беззаконием в Гватемале гораздо внимательнее, чем за другими странами. Словом, к России нужно относиться как к члену международного сообщества второго сорта", – резюмирует автор.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что это реакция Запада на активную позицию России на международных площадках.

"Статья, опубликованная Bloomberg, конечно, заказная. Это очередная провокация, вызванная тем, что Россия активизировала свою позицию на всех международных площадках. На протяжении достаточно длительного времени мы вели себя пассивно, но за последние десять лет Россия сделала значительный шаг вперед. И попытки дискредитировать Россию показывают, что активная, конструктивная, логичная политика РФ на международной арене вызывает ненависть и злобу со стороны политического истеблишмента США и их сателлитов в Европе. Поэтому мне кажется, что мы на правильном пути. И было бы хуже, если бы они нас не критиковали. А если они говорят, что мы – "страна второго сорта", то ясно, что мы все делаем абсолютно правильно, и нужно двигаться по этому пути, но еще более активно", – сказал Александр Гусев.

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