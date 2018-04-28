Политолог: Британия выбрала новый "объект раздора" в отношениях с Россией

Великобритания отказалась признавать российские документы об образовании. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik отметил, что тем самым Лондон пытается выстроить дополнительное препятствие в отношениях с Москвой.

Британия заблокировала соглашение о признании российских документов об образовании, заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии.

По его словам, этот факт повлиял на снижение числа учащихся из России в школах Соединенного Королевства. Британские СМИ ранее сообщили, что за последние два года их стало меньше почти на 40%.

"На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян", – заявил дипломат, отметив, что дети из России боятся попасть в Британии в недружелюбную среду.

По его словам, вопрос признания российских документов об образовании – также важный фактор при выборе места обучения детей.

"От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов – это никак не делает обучение более комфортным", – указал дипломат.

Таким образом, Лондон своими действиями наносит ущерб образованию в стране, заключил он.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik отметил, что Лондон взял курс на разрыв всех отношений с Москвой.

"Великобритания в этом вопросе поступила в традициях русофобских настроений и закрытия контактов с Россией по всем линиям. Вот наступил момент, когда они хотят разорвать контакты в вопросе образования. Скорее всего, это имеет отношение к взятой тенденции на выживание из Великобритании русских. Это такое дополнительно выстроенное препятствие со стороны Великобритании, чтобы русские не могли со своими документами о среднем образовании ехать учиться в английские учебные заведения или с дипломом о высшем образовании преподавать в вузах в Британии", – сказал Михаил Смолин.

По его словам, повод для разрыва контактов при этом выбран абсолютно надуманный.

"Это такое желание сделать занавес непроницаемым, в том числе и в образовательных вопросах, разорвать все контакты с Россией. Хотя повод для этого выбран "фейковый". Все эти изобретенные "дела Скрипалей" и прочие обвинения вписываются в традицию английской дипломатии, английских спецслужб – навесить ярлыки и попытаться деградировать отношения с Россией. Единственное новое в этом – это выбранный новый объект раздора. Теперь это будет образование и непринятие российских дипломов английской стороной", – заключил политолог.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Великобритания выслала 23 российских дипломатов. Решение поддержали ряд стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия и Украина. В то же время НАТО на треть сократило число сотрудников российской дипмиссии при альянсе. Кроме того, Великобритания заморозила контакты с Россией на высоком уровне. Москва приняла ответные зеркальные меры.

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