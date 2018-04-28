Эксперт рассказал, зачем России "пленные" американские крылатые ракеты

Американские СМИ предсказали судьбу попавших в Россию крылатых ракет США. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин, речь в данном случае идет сразу о нескольких моментах.

Американское издание Popular Mechanics попыталось предсказать судьбу попавших в Россию крылатых ракет США.

Ранее Минобороны РФ представило обломки ракет, которые США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии 14 апреля. В числе показанной военной техники была и ракета "Томагавк", которая не долетела до цели из-за поломки. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что полученные в ходе изучения ракет данные могут быть использованы для улучшения российского оружия.

Эксперты Popular Mechanics спрогнозировали судьбу перехваченной техники. По мнению редакции, реальная ценность захваченных ракет заключается в том, что, изучив оружие противника, Москва может научиться его уничтожать.

Как предполагает Popular Mechanics, захваченные ракеты будут выступать в качестве "подопытных кроликов". Обычно с помощью испытательного стенда изучаются команды системы наведения ракеты. "Эта первая оценка – лишь начало долгой "смерти" пленной ракеты", – пишет издание.

Дальнейшие испытания и тестирования могут продолжаться в течение многих лет и, в конце концов, привести к "самоубийственной гибели" ракеты.

"Непрекращающийся поединок между американскими и российскими разработчиками военной техники будет продолжен", – подытожили американские эксперты.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik объяснил, в чем именно состоит ценность изучения этих ракет.

"Понятно, что то, что осталось от этих ракет, сейчас в России будет тщательно изучаться. Прежде всего, для того, чтобы повысить возможности борьбы с этими ракетами. Речь идет сразу о нескольких моментах. Во-первых, чтобы точно определить площадь, которая засвечена на экранах радаров – разброс там бывает достаточно большим. Во-вторых, чтобы уточнить микроэлектронную базу и возможности системы наведения ракет. В третьих – изучить двигательную установку. Идет постоянная модернизация крылатых ракет и в России, и в США, и каждое новое поколение и даже отдельная модификация какой-то ракеты отличается от предыдущих. Были уже десятки таких модернизаций. Хотя я и не думаю, что то, что осталось от этих американских ракет, имеет принципиально важное значение", – сказал Алексей Подберезкин.

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