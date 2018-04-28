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Военный эксперт: американцы нажились на российском ВПК в 90-е годы

10:3428.04.2018
(обновлено: 11:27 28.04.2018)
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CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35Американский истребитель F-35
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
СМИ рассказали о российских корнях американских F-35. Российский ВПК со времен тех разработок уже успел уйти вперед, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец.

Семейство малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II имеет "русское происхождение" и обладает общими чертами с советским Як-141. Об этом говорится в статье американского портала Task and Purpose.

Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr / createordie
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Издание отмечает, что создание нового стелс-самолета стало возможным благодаря падению "железного занавеса". Так, пишет автор, в 1991 году Lockheed и ОКБ Яковлева подписали соглашение о сотрудничестве, которое, среди прочего, позволило американской компании получить информацию о Як-141, в том числе испытательные данные, для которых потребовались "годы разработки и испытаний".

"Это была критически важная информация, которая помогла начать разработку двигателей – сердца современных F-35", – указывает Task and Purpose.

Сравнивая два самолета, автор отмечает, что F-35 нельзя считать прямым наследником Як-141 – так, например, у самолетов разные аэродинамические профили и системы стабилизации.

"Но почти наверняка данные, полученные из советского проекта СВВП (самолета вертикального взлета и посадки, – ред.), использовались в разработке варианта СВВП F-35 Joint Strike Fighter. Следовательно, хотя бы частью своего существования F-35 обязан программе вооружений советской эпохи", – пишет автор.

Это сообщение в эфире радио Sputnik оценил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

"Я просто диву даюсь, когда читаю в американской прессе эту псевдосенсацию. Еще в самом начале 90-х годов, когда наш ВПК широко раскрыл двери для вчерашнего противника, в российскую оборонку хлынуло огромное количество "заинтересованных лиц", военно-технических специалистов и разведчиков – под видом инвесторов они проникали на наши стратегические предприятия. Один из американских разведчиков докладывал центру, что здесь так много интересного – хоть совковой лопатой можно выгребать. Американцы забрали огромный пакет результатов наших военно-технических исследований, испытаний. И то, на что они должны были потратить десятки миллиардов долларов и годы испытаний, они уже готовенькое взяли, поскольку у нас был огромный массив исследовательских результатов. К этому американцы легко подошли, как мешок картошки купили эти наши исследования, заплатив мизерную сумму золотым головам нашего оборонного комплекса", – сказал Виктор Баранец.

Однако, по его мнению, в любом случае окончательная американская версия все же уступает российским разработкам.

"F-35 не пользуется большим авторитетом у самих же американцев. Хотя некоторые американские генералы яро аплодируют этой машине, выпрашивая у Белого дома и конгресса все новые деньги на модернизацию. Наверняка некоторые специалисты скажут, что развитие военно-технического прогресса идет в том числе и из заимствований. Но нужно говорить  правду и признать, что зачастую щедро оплачиваемые американские военно-технические умы не могут осознать задачу, которую уже решили наши скромные конструкторы и инженеры. Российская военно-научная мысль еще в советское время по ряду самолетного конструирования ушла далеко вперед по части тех систем, которые сегодня использует Lockheed Martin в производстве самолета F-35. Спасибо американским журналистам, которые в конце сказали всю правду о том, что у их F-35 – "русское сердце". Но мы уже успели шагнуть дальше", – подытожил Виктор Баранец.

Истребитель ВВС США F-35
© AFP 2018 / US Navy
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Як-141 – многоцелевой сверхзвуковой палубный самолет вертикального/короткого взлета и посадки, разработанный ОКБ Яковлева. Предназначался для обеспечения прикрытия авианосных соединений от авиации противника, а также для нанесения ударов по наземным и надводным целям. Самолет разрабатывался с середины 1970-х и совершил первый полет в 1987 году, однако так и не был принят на вооружение.

F-35 Lightning II – семейство многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin. Самолет производится в трех вариантах: наземный истребитель, истребитель с вертикальным взлетом/посадкой и палубный истребитель. Первый полет совершил в 2000 году, в 2012 был принят на вооружение армией США.

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надо сказать
Сердце кровью обливается когда читаю такое..! За дорма отдали такие исследования да ещё кому!
11:07
28.04.2018
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fsu26IVanivanjv23431
IVanivanjv23431, Мечтать не вредно.
11:34
28.04.2018
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