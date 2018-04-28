Мнение: в словах Меркель о санкциях есть подтекст

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия и США совместно оценивают эффект антироссийских санкций. Свое мнение о том, что может скрываться за этим заявлением, в эфире радио Sputnik высказал эксперт Владимир Оленченко.

Германия совместно с властями США оценивает эффект, который оказали на Россию новые экономические санкции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом

"Мы очень тесно работаем с представителями администрации США… чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они (санкции, – ред.) могут оказать", – заявила канцлер.

Кроме того, она отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по вопросу отношения к политике России. "Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом существует единство с США", – сказала она.

Ранее высокопоставленный источник в ведомстве канцлера Германии заявил журналистам, что новые санкции США против России могут создать проблемы для немецкой экономики. Источник отметил, что бизнес Германии связан с российскими бизнесменами и компаниями, против которых Вашингтон ввел ограничения.

Как заявили в Российско-германской внешнеторговой палате, потери немецких компаний в России из-за американских санкций могут достичь полутора миллиардов евро.

The Wall Street Journal ранее сообщала, что руководство Германии намерено просить США освободить немецкие компании от участия в новых санкциях против России. Издание отмечает, что подобный подход лоббируют немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik проанализировал ситуацию.

"Наверное, надо понимать слова Меркель не буквально. Они похожи на определенный политический маневр. Я бы уловил в этих словах такой подтекст: Меркель предлагает США сделать такой вывод, что санкции якобы оказали воздействие, что этот инструмент уже использован и надо от него отказываться. Если вдумываться в то, что она говорит, и сопоставлять с тем, что она до этого заявляла и делала, то, мне кажется, смысл ее слов заключается в том, что Германия и США сделали то, что они хотели, применили санкции, и теперь надо переходить к отношениям другого рода", – полагает Владимир Оленченко.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

В начале апреля США ввели новые ограничения против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".