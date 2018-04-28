Политолог: США пытаются "примазаться" к успеху межкорейского саммита

Американский сенатор Линдси Грэм нашел основания для Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу. Свое мнение по этому поводу высказал в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что президенту США Дональду Трампу стоит дать Нобелевскую премию мира в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове, сообщает телеканал Fox News.

"Дональд Трамп убедил КНДР, Китай, что он серьезен в отношении перемен. Мы еще не достигли этого, но если это случится, то президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира", – сказал сенатор.

По словам Грэма, Трамп смог продемонстрировать Пхеньяну необходимость либо стать "нормальной страной", либо испытать последствия из-за продолжения строительства ракет с целью "достигнуть США".

"Этого бы не случилось без Трампа", – сказал сенатор.

В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи, где прошла его встреча с президентом этой страны Мун Чжэ Ином.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik сравнил идею американского сенатора с относительно недавними событиями в истории присуждения Нобелевской премии мира.

"В недавней американской истории есть уже один президент, который получил Нобелевскую премию мира не за дела, а за намерения и обещания – Барак Обама. Уже все забыли, за что – а ни за что: за усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами – так формулировалась легенда премии. А через некоторое время началась война, которая уничтожила целую страну (Ливию). Поэтому, конечно, не привыкать к такого рода номинантам ", – сказал Игорь Шатров.

По итогам прошедшего в пятницу межкорейского саммита была принята совместная декларация, в которой Пхеньян и Сеул заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в ближайшие несколько недель. Американский президент отметил, что считает себя ответственным за корейское урегулирование.

На самом деле главная заслуга в успехе межкорейского саммита принадлежит вовсе не Белому дому, считает Игорь Шатров.

"Мы наблюдаем попытку США "примазаться" к достижениям, которые не являются их заслугой…Та встреча, которая прошла между южнокорейским и северокорейским лидерами, показала образец дипломатии – отсутствие предварительных условий и предрешило ее успех. Понятно, что еще предстоит длительная работа, но положено хорошее начало. И США пытаются сейчас выдать это за свою заслугу. Но я предлагаю обратить внимание на то, что на саммите лидеры говорили о своих отношениях, планах, даже об объединении и ни разу не вспоминали США. По-моему, это серьезный сигнал, что на Корейском полуострове могут разобраться и без США. Именно по этой причине США так активизируют кампанию по привлечению внимания к процессам на Корейском полуострове, которые якобы происходят по инициативе США и являются их заслугой", – полагает Игорь Шатров.

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