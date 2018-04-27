Мнение: доклад США о "вмешательстве" РФ в выборы написан "на коленке"

Комитет палаты представителей конгресса США рассекретил часть доклада по "российскому вмешательству". Документ насчитывает 200 страниц. Его авторы утверждают, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов в США. Доклад подписал глава комитета Девин Нюнес.
"Комитет сохраняет обеспокоенность тем, что Россия продолжит (усилия – ред.) по подрыву западных демократий, подогревая социальные проблемы, политическую нестабильность и разделение", – говорится в докладе.
Его авторы выразили недовольство "медленной и непоследовательной" реакцией властей на предполагаемое российское вмешательство во внутренние дела страны.
Агентство "Россия сегодня", Sputnik, телеканал RT и издание Russia Beyond the Headlines названы в докладе "частью российского аппарата медиапропаганды", который, по утверждению конгрессменов, использовался для вмешательства в выборы.
Комментируя доклад, американский лидер Дональд Трамп заявил, что документ положит конец обвинениям в сговоре его штаба с Россией.
"Только что был опубликован доклад комитета по разведке палаты представителей. "Нет свидетельств" того, что кампания Трампа "вступила в сговор, координацию или заговор с Россией". Кампания (Хиллари) Клинтон заплатила за компромат, полученный от России, – ну надо же! Абсолютная охота на ведьм! Теперь это должно прекратиться!", – написал американский лидер в Twitter.
В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло высказал мнение, что в сенате США применили классический ход информационной войны.
"Причина того, что американцы рассекретили доклад о "вмешательстве" России в выборы на самом деле одна. Дело в том, что у США есть необходимость подчеркнуть "негативную роль России", ее "пренебрежение ценностями свободного мира", и они применяют своеобразный ход – психолого-пропагандистский, который используется во всех операциях информационной войны. Заявления, что материалы в этом докладе были секретными, создают иллюзию того, что они действительно основываются на каких-то фактах, которые настолько значимы, что их засекретили. И очень многие граждане США, западных стран, услышав о том, что прежде это были секретные данные, но теперь с них снят гриф, будут верить в то, что эти данные – истинные. А на самом деле эти данные, которые приведены в докладе, могут быть написаны за неделю на коленке. Это и есть психологическая игра", – сказал Андрей Манойло.
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