Мнение: доклад США о "вмешательстве" РФ в выборы написан "на коленке"

В конгрессе США опубликовали доклад о "вмешательстве" России в выборы. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Манойло высказал мнение, что сенаторы применили классический ход информационной войны.

Комитет палаты представителей конгресса США рассекретил часть доклада по "российскому вмешательству". Документ насчитывает 200 страниц. Его авторы утверждают, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов в США. Доклад подписал глава комитета Девин Нюнес.

В документе утверждается, что Москва вмешивалась в выборы с помощью кибератак, соцсетей, посредников и государственных СМИ. Свидетельств "сговора" между предвыборным штабом Дональда Трампа и российским правительством комитет не нашел.

"Комитет сохраняет обеспокоенность тем, что Россия продолжит (усилия – ред.) по подрыву западных демократий, подогревая социальные проблемы, политическую нестабильность и разделение", – говорится в докладе.

Его авторы выразили недовольство "медленной и непоследовательной" реакцией властей на предполагаемое российское вмешательство во внутренние дела страны.

Агентство "Россия сегодня", Sputnik, телеканал RT и издание Russia Beyond the Headlines названы в докладе "частью российского аппарата медиапропаганды", который, по утверждению конгрессменов, использовался для вмешательства в выборы.

Комментируя доклад, американский лидер Дональд Трамп заявил, что документ положит конец обвинениям в сговоре его штаба с Россией.

"Только что был опубликован доклад комитета по разведке палаты представителей. "Нет свидетельств" того, что кампания Трампа "вступила в сговор, координацию или заговор с Россией". Кампания (Хиллари) Клинтон заплатила за компромат, полученный от России, – ну надо же! Абсолютная охота на ведьм! Теперь это должно прекратиться!", – написал американский лидер в Twitter.

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Предвыборный штаб Трампа также подвергся обвинениям в связях с российским правительством. И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло высказал мнение, что в сенате США применили классический ход информационной войны.

"Причина того, что американцы рассекретили доклад о "вмешательстве" России в выборы на самом деле одна. Дело в том, что у США есть необходимость подчеркнуть "негативную роль России", ее "пренебрежение ценностями свободного мира", и они применяют своеобразный ход – психолого-пропагандистский, который используется во всех операциях информационной войны. Заявления, что материалы в этом докладе были секретными, создают иллюзию того, что они действительно основываются на каких-то фактах, которые настолько значимы, что их засекретили. И очень многие граждане США, западных стран, услышав о том, что прежде это были секретные данные, но теперь с них снят гриф, будут верить в то, что эти данные – истинные. А на самом деле эти данные, которые приведены в докладе, могут быть написаны за неделю на коленке. Это и есть психологическая игра", – сказал Андрей Манойло.

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