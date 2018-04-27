Политик: ВСУ деморализованы и разложены

Бывший командир ВСУ Владимир Шилов рассказал о плачевном состоянии украинской армии. Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление военного.

Рассказы о сильной украинской армии являются выдумкой, заявил бывший командир ВСУ Владимир Шилов в интервью "Обозревателю".

Он отметил, что Вооруженные силы страны не могли войти в десятку сильнейших армий Европы, поскольку в последнее время ситуация с украинскими военными "сильно ухудшилась". По мнению Шилова, Киев "угробил" все добровольческие движения, а контрактники больше не хотят иметь дело с ВСУ.

"Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог, Россия дернется", – признался Шилов.

В Киеве нередко пытаются выставить ВСУ "защитниками всей Европы". Ранее президент страны Петр Порошенко заявил, что украинская армия – "сильнейшая на Европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО". Экс-премьер Арсений Яценюк утверждал, что в интересах Запада – принять Украину в НАТО, потому что она "охраняет" границы альянса.

В действительности украинская армия сталкивается с серьезными проблемами. В октябре прошлого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более десяти тысяч военных погибли или были ранены по причинам, не связанным с боевыми действиями в Донбассе. Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил потери в украинской армии болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление экс-командира ВСУ.

"Оценивая состояние ВСУ, нужно иметь в виду две составляющие. Первая – конечно же, пропагандистская, формируемая информационной государственной машиной, которая говорит, что украинская армия самая лучшая в мире и имеет выдающиеся достижения. А есть внутреннее понимание того, что происходит. Большая часть людей, которые прошли службу в Вооруженных силах Украины, видят, что они (ВСУ – ред.) деморализованы и разложены коррупцией, воровством, отсутствием дисциплины и нестабильностью", – сказал Вадим Колесниченко.

По его словам, необходимо при этом понимать, что украинская армия разделена на две части.

"Около 300 тысяч человек на Украине прошли крещение кровью, их повязали кровью Донбасса, и им деваться некуда, они будут воевать. Это первая часть. И вторая часть – это специальные подразделения, которые обучаются представителями США и блока НАТО и хорошо укомплектованы. Кроме того, мы должны понимать еще одну вещь – что в ближайшие полтора-два месяца стоит ждать обострения на Донбассе. И работать будут не эти хорошо укомплектованные подразделения, а "пушечное мясо", коим выступают жители Украины, которые сегодня находятся в ВСУ. И задача, которую ставит Киев, одна – обвинить Россию в том, что погибли десятки, сотни, тысячи молодых вояк ВСУ", – заключил Вадим Колесниченко.

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