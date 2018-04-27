Эксперт объяснил, чем вызван интерес НАТО к урегулированию отношений с РФ

НАТО подтвердило политику в отношении России, сочетающую оборону и диалог. В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Ермаков высказал мнение, что подобных заявлений в альянсе будет звучать все больше.

Главы МИД стран НАТО на заседании в Брюсселе подтвердили готовность проводить в отношении РФ прежнюю политику, предусматривающую, в том числе, сильное сдерживание и содержательный диалог, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы подтвердили приверженность нашей политике двойного подхода, сочетающей сильное сдерживание и содержательный диалог", – сообщил Столтенберг журналистам.

"Мы работаем с РФ, пытаясь улучшить наши отношения. Мы находимся в ситуации, которой раньше не было. Мы не в "холодной войне", но мы пытаемся выстроить стратегическое партнерство после "холодной войны"", – сказал он.

По словам Столтенберга, для альянса важно быстро реагировать на появляющиеся вызовы, как было в случае инцидента в Солсбери, и демонстрировать свое единство.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Сергей Ермаков высказал мнение, что в концепции НАТО ничего не изменилось.

"Это продолжение все той же линии НАТО: как бы сохраняя формат сотрудничества с Россией, параллельно развивается стратегия сдерживания. То есть реализуется старая формула, концепция НАТО – диалог с позиции силы. На фоне приближающегося саммита альянса таких заявлений, очевидно, будет все больше. Действительно, в НАТО заинтересованы в урегулировании отношений, но только в части снятия вопроса о деконфликтности. Поскольку военные приготовления альянса вблизи российских границ рискуют закончиться некоей провокацией, непреднамеренным столкновением, чем натовские аналитики сейчас и озабочены. Но России, конечно, нужно исходить из своих национальных интересов, вести диалог только на равных условиях, исходя из того, что надо выстраивать новую архитектуру европейской безопасности, которая бы отвечала интересам всех европейцев, а не проводить разделительные линии на континенте", – сказал Сергей Ермаков.

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