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"Удар уже нанесен". Американист о ситуации с брифингом ОЗХО

17:4527.04.2018
(обновлено: 18:32 27.04.2018)
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© AP Photo / Peter DejongПресс-конференция по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018Пресс-конференция по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018
© AP Photo / Peter Dejong
Постпред России обвинил США в бойкоте брифинга ОЗХО по "химатаке" в Сирии. В эфире радио Sputnik американист Юрий Рогулев отметил, что Вашингтон с союзниками действуют по принципу двойных стандартов.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что постпред США уговаривал партнеров не ходить на брифинг по ситуации в городе Дума.

Сирийский мальчик Хасан Диаб на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018
© AP Photo / Peter Dejong
Если правду не слышать, значит, ее нет: США игнорируют позицию РФ в ОЗХО
Накануне в штаб-квартире организации прошел брифинг с участием свидетелей предполагаемой химатаки. Шульгин отметил, что представители США, Великобритании, Франции и ряда других стран не приняли участие в мероприятии.

"Наверное, правда колет глаза. Боятся посмотреть правде в лицо", – добавил постпред. Дипломат объяснил это тем, что "они боятся видеть маленького Хасана, который разоблачит их ложь".

В брифинге участвовали 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба. Сначала выступил его отец. Он вновь рассказал, как неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице.

"Они забрали моих детей и отвели в отделение скорой помощи и стали поливать их водой. Нам ничего сначала не объяснили. А потом узнали, что это была ложь. Никаких симптомов отравления мы не видели, вся семья в хорошем состоянии", – отметил мужчина.

Сам мальчик тоже рассказал, что происходило в городе. "Я не знаю зачем, но в больнице меня начали поливать водой, а потом увели в другое место", – сказал он.

Врачи, работавшие в больнице в Думе, также рассказали о ситуации после "химической атаки". По их словам, проблемы с дыханием у жителей сирийской Думы были вызваны пылью и дымом от бомбардировок, а не химической атакой, о которой заявили "Белые каски".

Западные страны обвиняют сирийские власти в том, что 7 апреля они применили против жителей Думы бомбу с хлором. При этом никаких доказательств этому нет.

Россия и Сирия опровергли информацию о применении химоружия. В Москве заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Брифинг представителей РФ и свидетелей химатаки в Сирии в ОЗХО. 26 апреля 2018
© РИА Новости / Виктория Иванова
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Политолог: США перешли к новому способу затягивания расследования в Думе
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. 

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik отметил, что США, Великобритания и Франция действуют по принципу двойных стандартов.

"Им не нужны доказательства, им не нужны брифинги – удар они уже нанесли, поэтому, конечно, они будут все это игнорировать. Им же не хочется, чтобы их тыкали носом в их же неправильно принятое решение. Они и в самом расследовании не заинтересованы. Как сказал президент США: "Миссия выполнена!". Так что расследования им совершенно не нужны. Но брифинги собирать, безусловно, стоит. Важно довести дело до конца. Конечно, сопротивление будет, поскольку европейские страны поддержали эту акцию… Европейцы и американцы много лет нас учили, критиковали по поводу того, как все должно работать в цивилизованном обществе: мол, должен править закон, должны соблюдаться правила, демократические процедуры. Всего этого сейчас требует Россия. Но Западу это сейчас не нужно. Они для себя определяют одни стандарты, а для других – другие. Это и называется двойные стандарты", – сказал Юрий Рогулев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!  

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