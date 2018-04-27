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Мнение: Лондон заявил о невозможности усиления санкций по двум причинам

16:5427.04.2018
(обновлено: 17:00 27.04.2018)
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© AFP 2018 / Mladen AntonovФлаг Великобритании у здания посольства в МосквеФлаг Великобритании у здания посольства в Москве
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Великобритания вряд ли сможет ужесточить санкции против России, сообщают СМИ со ссылкой на слова министра финансов королевства. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik назвал явные и скрытые мотивы этого заявления.

Великобритания вряд ли сможет ужесточить санкции в отношении России по примеру США, поскольку для этого требуется договориться со всем Евросоюзом. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на министра финансов Великобритании Филипа Хэммонда.

Глава ведомства отметил, что пока Великобритания является членом Евросоюза, у нее – "за редким исключением" – нет независимых санкционных возможностей. Хэммонд добавил, что одной из трудностей работы в рамках ЕС является необходимость достичь консенсуса с 28 странами. По его словам, такое условие зачастую означает "работу с наименьшим общим знаменателем".

Министры безопасности и министры иностранных дел стран-участниц Большой семерки перед церемонией фотографирования в Торонто, Канада. 23 апреля 2018
© REUTERS / Fred Thornhill
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"Наверное, будет справедливо сказать, что внутри ЕС очень разнится степень энтузиазма по поводу дальнейшего давления на эту группу людей", – заявил Хэммонд, имея в виду российских бизнесменов, подпавших под санкции.

Министр не указал на конкретные страны, мешающие Лондону, однако британские СМИ предполагают, что речь идет об Австрии, Греции и Италии.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что объяснение британского министра финансов могло быть неполным.         

"На самом деле это вопрос: что на самом деле является определяющим для позиции, озвученной британским министром. В первом приближении тот мотив, который огласил сам министр, тоже вряд ли стоит отбрасывать. Мы знаем, что Британия избрала стратегию выхода из ЕС, призванную минимизировать возможные потери. Это означает попытку сохранить определенный объем связей. А это предполагает в свою очередь и определенный объем обязательств. И это обстоятельство делает политику Великобритании в отношении санкций более зависимой от баланса интересов и сил внутри ЕС", – сказал Алексей Зудин. 

В то же время, по его словам, возможны и другие причины отказа от ужесточения санкций, оставшиеся за рамками объяснений министра.   

"По опыту нам известно, что далеко не всегда декларированные мотивы совпадают с реальными. Здесь вполне возможен и скрытый мотив. Мы знаем, что агрессивная антироссийская линия Лондона не является на 100% консенсусной для всех британских элит. И здесь вполне возможно присутствие внутреннего ограничения на дальнейшую эскалацию внутрироссийской политики – внутреннего ограничения, о котором по понятным причинам министр финансов сообщать не захотел", – предположил Алексей Зудин. 

Здание МИД России
© РИА Новости
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В начале апреля Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы. В санкционный список попали несколько крупных российских бизнесменов и подконтрольные компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

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