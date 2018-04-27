"Киев – на опасном пути ". Ганжара о блокировании на Украине российского ТВ

СБУ заблокировала ретрансляцию в Киеве запрещенных российских телеканалов. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал ситуацию.

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Киеве ретрансляцию запрещенных в стране российских телеканалов, сообщается на сайте ведомства. При этом в СБУ не уточнили, ретрансляция каких именно каналов была заблокирована.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой блокировали в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов. Оперативники спецслужбы установили, что подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района столицы под видом предоставления услуг официальных ТВ-провайдеров. Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали "клиентам" возможность просмотра запрещенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания российских пропагандистских каналов", – говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности, в результате обысков в подпольном центре и у организаторов правоохранители изъяли оборудование для декодирования спутниковой связи, карточки доступа к сетям спутникового телевидения и серверы.

По информации СБУ, организаторы телекомцентра предоставляли услуги тысячам абонентов, транслируя почти несколько десятков запрещенных на Украине каналов. Возбуждено уголовное дело по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин".

На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.

В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал ситуацию.

"Киев стоит на очень опасном пути: власти запретили доступ в социальную сеть "ВКонтакте", которая является крупнейшим социальным медиа русскоязычного мира, запрещаются российские телеканалы, любые программы. А причиной для таких действий Киева является опасность прозрения собственного населения, которую осознают киевские власти. Ведь то, что они сегодня навязывают украинскому народу относительно отношений между Украиной и Россией, большинству жителей чуждо – люди мыслят по-другому. Поэтому Киев пытается лишить граждан собственной страны любого доступа к реальной правде", – сказал Владислав Ганжара.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!