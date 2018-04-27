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"Сдаст" ли Меркель интересы Германии под давлением США? Мнение политолога

15:0927.04.2018
(обновлено: 16:39 27.04.2018)
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© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Ангела Меркель выступает в Бундестаге, Германия. 21 марта 2018Канцлер Германии Ангела Меркель выступает в Бундестаге, Германия. 21 марта 2018
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлеру Германии Ангеле Меркель грозит "нагоняй" от президента США Дональда Трампа из-за "Северного потока-2", пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько высказал мнение о том, удастся ли Меркель отстоять национальные интересы.

Канцлер Германии Ангела Меркель может получить "нагоняй" от президента США Дональда Трампа в ходе предстоящей встречи, пишет Spiegel.

Флаг Германии на здании Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Эксперт о ситуации с санкциями: Германия упустила свой шанс

Разногласия между союзниками могут возникнуть по двум вопросам – из-за реализации проекта "Северный поток-2", против которого выступают США, а также по поводу требования НАТО увеличить военные расходы стран-членов до 2% от ВВП.

Ранее в Госдепе пригрозили, что в случае отсутствия уступок со стороны Берлина Вашингтон должен будет рассказать о конфликте широкой общественности и таким образом продемонстрировать наличие раскола между Германией и США, говорится в статье.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: в отношениях Германии и США "все маски сорваны"

По информации издания, Меркель и ее советники стремятся не доводить ситуацию до скандала и ищут способы разрядить атмосферу, хотя их возможности весьма ограничены. В частности, при активном росте немецкой экономики доля военных расходов в ВВП будет только снижаться. А в отношении "Северного потока-2" у Меркель и вовсе "связаны руки".

"Разрешение на строительство газопровода, начатого еще при Герхарде Шредере, выдано. К тому же обеспечение энергобезопасности является жизненно важным интересом Германии, так что Берлин не может отказаться от проекта", – заключает автор статьи.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько высказал мнение, что Меркель удастся отстоять интересы страны.         

"Думаю, что все-таки Германия достаточно мощная страна, чтобы защитить хотя бы часть своих национальных, экономических интересов. Кроме того, в СМИ активно муссировался текст о том, что якобы Меркель попросит Трампа послабить санкции для немецких предприятий в отношении России. На самом деле текст, на который ссылаются, говорит о том, что Меркель собиралась продавливать, лоббировать интересы немецкого бизнеса и освободить его от санкций в отношении России. То есть это другая позиция: одно дело просить, а другое дело именно лоббировать интересы", – сказал Богдан Безпалько. 

При этом, по его словам, Германия дорожит сотрудничеством с Россией. 

"Несмотря на всю антироссийскую риторику со стороны Меркель, несмотря на то, что Германия одобрила удары по Сирии, хотя и не принимала в них участие, между нашими странами выстраивается сотрудничество. Это сотрудничество очень хорошо принимают в Германии, считают его одним из основных для развития своей страны. И пока у власти будет находиться Меркель, думаю, эти интересы сдавать не будут. Наоборот, будут пытаться это сотрудничество максимально растить даже в условиях санкций", – отметил политолог. 

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". В конце марта Германия выдала разрешение на его строительство.

Против проекта выступают несколько государств, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от российского газа. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока-2". Лидеры этих стран уверены, что это политический проект. Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные намерения по экспорту в Европу своего газа.

В 2014 году все участники НАТО обязались в течение 10 лет повысить расходы на оборону до 2% от ВВП, рекомендуемых каждой стране при ее вступлении в НАТО. На выполнении этого обязательства настаивают США. Сейчас данный уровень расходов соблюдают или близки к нему восемь из 29 государств альянса – Великобритания, Греция, Румыния, страны Балтии, Франция и Турция.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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