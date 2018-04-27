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Эксперт выделил главный итог встречи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына

13:5827.04.2018
(обновлено: 13:59 27.04.2018)
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© REUTERS / Korea Summit Press PoolЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
В приграничном Пханмунджоме завершилась первая часть переговоров лидеров Южной Кореи и КНДР. Предварительные результаты встречи прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Института Хо Ши Мина Владимир Колотов.

В приграничном Пханмунджоме завершилась первая часть переговоров лидеров Южной Кореи и КНДР. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын общались полтора часа. Эта встреча стала первой за одиннадцать лет.

Как рассказал официальный представитель сеульской администрации, основными темами переговоров стали денуклеаризация Корейского полуострова, построение длительного мира и развитие отношений между Югом и Севером.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин перед саммитом в демилитаризованной зоне
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Мнение: на саммите КНДР и Южной Кореи присутствует и экономический интерес
По итогам переговоров подписана совместная декларация. "Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение", – говорится в документе. Также в декларации сказано, что "Юг и Север будут прилагать совместные усилия для снижения острой военной напряженности на Корейском полуострове и практического сокращения угрозы войны". 

Как уточняется в документе, КНДР и Республика Корея возобновят диалог по линии Красного Креста и обмены между разделенными семьями на Юге и Севере. Они также примут реальные меры для соединения железных дорог двух стран.

Проект объединения железнодорожных сетей Северной и Южной Кореи ранее уже упоминался в ходе контактов между Пхеньяном и Сеулом. Предполагалось, что позже произойдет соединение транскорейской железной дороги с российской железнодорожной сетью, что облегчит транспортировку грузов между Южной Кореей, Россией и ЕС. Однако этот проект так и не был реализован.   

Директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов в эфире радио Sputnik прокомментировал первые итоги переговоров лидеров двух корейских государств.

"Снижение напряженности на Корейском полуострове полностью отвечает национальным интересам России. Тем более что южнокорейский лидер призвал к строительству транскорейской железной дороги, а этот проект выгоден в том числе и Российской Федерации. Хотелось бы надеяться, что вслед за сегодняшней встречей, которая стала  первым шагом к прочному миру и безопасности, последуют второй шаг, третий и так далее. Самое главное, что они договорились о прекращении враждебных действий друг против друга, установлены прямые линии связи между военными ради избежания разного рода инцидентов", – сказал Владимир Колотов. 

Он предположил, что в ходе намеченных переговоров с США северокорейский лидер Ким Чен Ын будет жестко отстаивать интересы своей страны. 

"Напомню, что северокорейский лидер добился проведения и этих переговоров (с президентом Южной Кореи, – ред.), и запланированной встречи с (президентом США Дональдом) Трампом, предварительно показав свою жесткую позицию по защите национальных интересов. Именно это позволило ему занять место за столом переговоров", – полагает Владимир Колотов. 

Карта Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Lee Jin-man
"Основной козырь выпал из рук". Мнение о новых санкциях США против КНДР
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в 2017 году после серии ракетных пусков и ядерного испытания КНДР. Совбез ООН ввел новые санкции против Пхеньяна, а США и Южная Корея призвали другие страны оказывать давление на КНДР.

Серьезное улучшение в отношениях Севера и Юга произошло на фоне подготовки к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх. 

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на территории "третьей" страны после проведения саммита КНДР и Южной Кореи. 

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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kos105
Все в мире стало теперь через Пханмунджому..
14:19
27.04.2018
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