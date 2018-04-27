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Эксперт дал прогноз развития ситуации после отказа Родченкова от обвинений

13:4427.04.2018
(обновлено: 14:53 27.04.2018)
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© Alex Productions (2017)Кадр из фильма ИкарКадр из фильма Икар
© Alex Productions (2017)
Информатор WADA, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков отказался от части допинговых обвинений против России. Спортивный журналист Алексей Осин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Показания экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на слушаниях CAS, где он не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании системы допинга в России, являются подтверждением лжи и клеветы в адрес российских спортсменов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков не смог подтвердить на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) часть своих утверждений о системе допинга в России. Об этом сообщается в материалах на сайте суда

На заседании Родченков заявил, что не знает, кем и как осуществлялась доставка стероидного коктейля "Дюшес" на зарубежные соревнования или тренировочные сборы.

Григорий Родченков
© Фото : стоп-кадр интервью Григория Родченкова порталу NRK
Спортивный юрист прокомментировал отказ Родченкова от показаний
Информатор WADA путался в показаниях, когда речь зашла о составе коктейля (в докладе Макларена фигурировал препарат метастерон. Родченков же заявил, что такого препарата в России никогда не было, а доклад содержит типографскую ошибку).

Кроме того, экс-глава лаборатории сказал, что никогда не распространял среди спортсменов данное вещество, не видел, как спортсмены его принимают, и не имеет сведений о том, что имелись инструкции по употреблению коктейля спортсменами.

Говоря о хранилище с "чистой" мочой Родченков признал, что он никогда лично не участвовал в сборе "чистых" проб и не был свидетелем сдачи подобных проб спортсменами.

Кроме того, информатор WADA заявил, что не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимого допинг-проб. Тем не менее, он указал, что знает, что большая часть образцов была доставлена неким господином Великодным в пластиковых пакетах.

В эфире радио Sputnik спортивный журналист Алексей Осин предположил, какие последствия может повлечь за собой отказ Родченкова от части обвинений. 

"В целом я не думаю, что это на что-то повлияет. Потому что там опять вытащили какие-то данные Московской лаборатории, обещали нам еще какие-то сотни тысяч случаев. То есть история будет продолжаться. Родченкова могут отставить в сторону, но что-то придумывать еще они будут точно. Хотя, конечно, это сильно "подмывает" или даже разрушает всю систему доказательств. Там, кстати, и Макларен отказался подтвердить собственные утверждения из доклада. При этом любопытно, что у нас восстановление РУСАДА зависит, как они говорят, от того, признаем ли мы выводы этого доклада. Но они сейчас "подвисли" из-за вранья Родченкова. И нам надо как-то вывести условия восстановления РУСАДА из этой структуры. Что будет дальше? Признаться, я сомневаюсь, что все будет так легко и просто даже после того, что произошло", – сказал Алексей Осин.

В 2016 году Григорий Родченков в интервью New York Times заявил, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи якобы были частью "допинговой программы" России.

МОК создал две специальные комиссии, которые перепроверяли пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи и изучали информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Григорий Родченков
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Позднее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировала их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранила от участия в Играх.

Решения основывались, в том числе, на показаниях Родченкова, который предоставил список "защищенных" атлетов, которые, предположительно, употребляли стероидный коктейль "Дюшес", и отчетах независимой комиссии профессора Ричарда Макларена. CAS позднее полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, апелляции еще 11 атлетов были частично удовлетворены.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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karramba2
То есть история будет продолжаться. Родченкова могут отставить в сторону, но что-то придумывать еще они будут точно. Хотя, конечно, это сильно "подмывает" или даже разрушает всю систему доказательств.

РИА Новости ria.ru/radio_brief/20180427/1519545096.html
По логике так.НО, анализируя последнии события США и ЕС усиленно протаскивается такая доктрина:" Всё что против России должно приниматся сразу и доказательства не требуются!"
14:37
27.04.2018
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