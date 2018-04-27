Мнение: все больше стран понимают, кто сегодня – главная угроза миру

США составили список стран, не поддерживающих их позицию в Генассамблее ООН. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков отметил, что показатель поддержки позиции Вашингтона падает.

США составили список стран, голосующих в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в соответствии с позицией Вашингтона, а также тех, кто в большинстве случаев противоречит взглядам США.

Согласно докладу госдепартамента США, в прошлом году ГА ООН рассматривала 93 проекта резолюций. В 31% случаев большинство государств-членов Генассамблеи голосовали так же как США, что на 10% ниже показателя за 2016 год. Подобный доклад Госдеп выпускает уже 34 года подряд.

В десятку стран, чьи решения при голосовании ГА ООН чаще всего совпадали с США, вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия. В списке государств, чьи взгляды на рассматриваемые в ГА ООН документы максимально различались с США, оказались Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР.

Постпред США при ООН Никки Хейли напомнила, что начав работу в качестве постпреда страны, она обещала вести учет тех, кто противоречит интересам США.

"Американский народ платит 22% в бюджет ООН – больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые. Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года", – говорится в заявлении Хейли. По ее словам, "это неприемлемый отклик на наши инвестиции".

"Этот список результатов голосования говорит сам за себя. Президент (США Дональд) Трамп хочет обеспечить, чтобы наша поддержка в виде долларов – самая щедрая в мире, всегда служила американским интересам. Мы поможем ему увидеть, что больше американский народ не будут недостаточно ценить", – говорится в заявлении постпреда.

Наряду с этим президент США Дональд Трамп увязал помощь странам ООН с их поддержкой американской заявки на Чемпионат мира по футболу 2026 года.

"США вместе с Канадой и Мексикой подали сильную заявку на Чемпионат мира-2026. Было бы жалко, если бы страны, которые мы всегда поддерживаем, лоббировали против заявки США. Почему тогда мы должны поддерживать эти страны (в том числе в ООН)?", – написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

США, Канада и Мексика подали заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году, единственным их соперником пока остается Марокко.

Трамп уже применял подобную тактику по другим вопросам. В частности, он грозил прекратить поддержку стран, которые не поддержали его решение перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

В эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков высказал мнение, что показатель поддержки США в ГА ООН падает неслучайно.

"Это связано с тем, что Америка сегодня является главной угрозой мировому порядку, потому что все конфликты, которые существуют, провоцируются, бередятся, наращиваются именно Америкой. Все последние региональные войны начинались при непосредственном участии США. С момента атаки на Всемирный торговый центр (11 сентября 2001 года) и появления феномена под названием "глобальный терроризм" статус сверхдержавы получил некое основание для существования – если есть сверхдержава, то должен быть и сверхвраг. А если сверхврага нет, то и статус сверхдержавы становится угрозой для мира. Именно это мы и наблюдаем. И в мире происходит понимание того, что США не просто не умеют, но и не желают договариваться для решения возникающих политических проблем, а все предпочитают решать с помощью силы", – сказал Леонид Крутаков.

По его словам, тактика давления США на другие страны, как в случае с заявкой на проведение ЧМ-2026, это еще одно доказательство того, что Вашингтон все вопросы увязывает с политикой.

"Для Америки нет чистой экономики, для Америки экономика – это способ завоевания политического и геополитического господства. А само господство существует только для того, чтобы конвертировать его в экономические выгоды, и Трамп – просто ярчайшее тому свидетельство. А то, что эта стратегия сегодня вышла на первое место – это свидетельство того, что мир чересчур волатилен, что исчезло серьезное организующее начало. И это касается не только ООН, это касается, например, и "Северного потока-2". Мы видим, как Америка просто давит Европу, чтобы у них не было независимых источников поставок энергоресурсов", – отметил политолог.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.