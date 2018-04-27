"Сесть на хвост". Эксперт о просьбе Пентагона сделать исключение из санкций

Глава Пентагона Джеймс Мэттис попросил сенат США сделать исключение из закона об антироссийских санкциях. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что Вашингтон готов отменить любое свое решение, если ему это выгодно.

Американский министр обороны Джеймс Мэттис обратился к сенаторам США с просьбой сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии для того, чтобы обеспечить поставки американского оружия в эти страны.

В 2017 году в США был принят закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), предусматривающий санкции против России, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний из третьих стран, которые с ними сотрудничают. В администрации США изначально говорили, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров.

Выступая в четверг в сенате, Мэттис напомнил, что Индия, Вьетнам и Индонезия имеют большое количество вооружений российского производства, но в то же время "склоняются к тому, чтобы больше покупать американских вооружений". Министр отметил, что список таких стран "может меняться очень быстро".

Мэттис добавил, что хотел бы, чтобы такие исключения были сделаны в оборонном бюджете США на 2019 финансовый год.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что все это вполне вписывается в логику США.

"Решение в отношении стран, которые были названы – это абсолютно американская логика: когда им выгодно, они пересмотрят все законы, которые сами же принимали, отменят любые свои правила. Я вообще отказываю американцам в способности принять какое-то глубинное стратегическое решение. Считается, что американцы все заранее планируют, все заранее рассчитывают, но это не так. Однако они хорошо реагируют тактически, то есть они могут моментально "сесть на хвост" любому событию, пересмотрев, иногда даже кардинально, все свои правила, свои же решения, свои же установки, если в данный момент они мешают делу", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

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