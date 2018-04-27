Военный эксперт: на Параде Победы часть техники будет представлена необычно

На Красной площади прошла ночная репетиция Парада Победы. Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik оценил увиденное.

На Красной площади прошла репетиция Парада Победы. Как было заранее объявлено, в состав колонны боевой техники входили автомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили повышенной защищенности "Тайфун-К" и другие военные машины.

Всего в военном параде на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik оценил увиденное на репетиции.

"Из того, что нам показали, в том числе и на репетициях в "Алабино", можно сказать, что появились необычные для нас формы представления боевой техники. Так, некоторые изделия провозят на грузовиках, на платформах – беспилотные летательные аппараты, робототехнические комплексы военного назначения, например "Уран-9", снегоходы. Также своим ходом прошел ряд образцов техники, которая раньше в параде не участвовала. Например, бронированный автомобиль "Тайфун-К". В авиационной части парада будет показана система "Кинжал" – это истребитель МиГ-31 с аэробаллистической гиперзвуковой ракетой", – рассказал Виктор Мураховский.

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