Юрист: признания Родченкова разрушили обвинения в адрес наших спортсменов

Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подтвердил на слушаниях в CAS часть своих утверждений о системе допинга в России. Что из этого следует, объяснил в эфире радио Sputnik спортивный юрист Сергей Алексеев.

Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков не смог подтвердить на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) часть своих утверждений о системе допинга в России, сообщается в материалах на сайте суда.

На заседании Родченков заявил, что не знает, кем и как осуществлялась доставка так называемого стероидного коктейля "Дюшес" на зарубежные соревнования или тренировочные сборы.

Информатор WADA путался в показаниях, когда речь зашла о составе коктейля. Кроме того, экс-глава лаборатории сказал, что никогда не распространял среди спортсменов данное вещество, не видел, как спортсмены его принимают, не имеет сведений о том, что имелись инструкции по употреблению коктейля спортсменами.

Кроме того, информатор WADA заявил, что не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимого допинг-проб.

Спортивный юрист, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"В результате отказа Родченкова от значительной части его показаний разрушаются все обвинения со стороны WADA, МОК, международного паралимпийского комитета в адрес российских спортсменов, так как все их обвинительные заключения и карательные решения базировались именно на показаниях Родченкова. Заявления Родченкова на заседании Спортивного арбитражного суда подтвердили тот факт, что его предыдущие показания были необъективными и предвзятыми, и поэтому они не должны были лечь в основу никаких решений международных спортивных инстанций. Поэтому теперь у наших спортсменов появились твердые основания для обжалования этих решений в гражданских судах с целью взыскания компенсации за нанесенный моральный и материальный ущерб. Нужно добиваться полного восстановления прав наших спортсменов, в том числе и для того, чтобы пресечь любые другие возможные клеветнические нападения на них", – уверен Сергей Алексеев.

В 2016 году Григорий Родченков в интервью американским СМИ рассказал, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России.

МОК создал две специальные комиссии, которые перепроверяли пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи и изучали информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Позднее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировала их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранила от участия в Играх.

Решения основывались, в том числе, на показаниях Родченкова, который предоставил список "защищенных" атлетов, которые, предположительно, употребляли стероидный коктейль "Дюшес", и отчетах независимой комиссии профессора Ричарда Макларена. CAS позднее полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, апелляции еще 11 атлетов были частично удовлетворены.

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