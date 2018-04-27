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Мнение: на саммите КНДР и Южной Кореи присутствует и экономический интерес

08:5927.04.2018
(обновлено: 09:04 27.04.2018)
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© AP Photo / Korea Summit Press PoolКим Чен Ын и Мун Чжэ Ин перед саммитом в демилитаризованной зонеКим Чен Ын и Мун Чжэ Ин перед саммитом в демилитаризованной зоне
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин проводят встречу в пограничном пункте переговоров Пханмунджом. Предварительные итоги саммита прокомментировала в эфире радио Sputnik политолог Евгения Войко.

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин начали  саммит в пограничном пункте переговоров Пханмунджом. По итогам первого раунда Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин предложил наладить железнодорожное сообщение между странами.

В течение дня главы двух корейских государств планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

По итогам утреннего раунда переговоров Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще проводить встречи. Мун Чжэ Ин, в свою очередь, рассказал северокорейскому коллеге о своем желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан на границе КНДР с Китаем.

Кроме того, президент Южной Кореи предложил соединить железные дороги Севера и Юга. Он выразил надежду на запуск скоростных поездов между странами.

На прошлой неделе Ким Чен Ын заявил, что КНДР замораживает с 21 апреля проведение ядерных и ракетных тестов. Кроме того, прекращает работу ядерный полигон на севере страны. Пхеньян, помимо этого, отказался от применения ядерного оружия, если для него не будет ядерной угрозы.  

Доцент департамента "Прикладная политология" Финансового Университета при Правительстве РФ  Евгения Войко в эфире радио Sputnik прокомментировала предварительные итоги саммита. 

"Эту встречу саму по себе можно назвать прорывом, поскольку до последнего времени отношения КНДР и Южной Кореи были очень напряженными если не сказать воинственными. Остается вопрос, насколько устойчивым будет достигнутый на сегодняшней встрече позитивный настрой, но пока что лидеры двух стран демонстрируют желание продолжать двигаться в том же направлении. Не будем забывать, что здесь, помимо вопросов безопасности, присутствует и определенный экономический интерес – особенно со стороны Пхеньяна. Эта тема, насколько можно понять, уже затрагивалась на саммите – хотя бы в виде обсуждения вопроса об объединении железнодорожных систем двух стран. Несомненно, эта тема получит дальнейшее развитие. В том числе и потому, что экономика КНДР после всех введенных против страны санкций сейчас остро нуждается в поддержке", – отметила Евгения Войко.     

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных пусков и ядерного испытания КНДР. Совбез ООН ввел новые санкции против Пхеньяна. США и Южная Корея призывали мировое сообщество оказывать давление на КНДР.

Серьезное улучшение в отношениях Севера и Юга произошло на фоне подготовки к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх. На прошлой неделе кандидат в госсекретари США Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном. Переговоры такого уровня между представителям двух стран стали первыми с 2000 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на территории "третьей страны" после проведения саммита КНДР и Южной Кореи.  

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