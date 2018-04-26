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Политик о заявлениях про "сильнейшую армию Европы": Порошенко блефует

19:5426.04.2018
(обновлено: 19:57 26.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил МаркивПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Маркив
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В Сети высмеяли заявление президента Петра Порошенко о силе украинской армии. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник поделился мнением о том, зачем желаемое выдается за действительное.

 В социальных сетях с иронией отнеслись к заявлению президента Петра Порошенко о том, что украинская армия вошла в число сильнейших в Европе.

Накануне глава государства написал в Facebook, что, по версии Global Firepower, украинская армия — "сильнейшая на Европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО".

"Гордилась овца, что у нее хвост как у жеребца", — ответил украинскому президенту пользователь Twitter @rom_krd.

"Вы, видимо, давно не были в нашей армии. Спуститесь на землю, дорогие друзья", — призвал пользователь Facebook Сергей Сема.

Некоторые напомнили Порошенко, что раньше Украина занимала в рейтингах военной мощи более высокие места.

"С пятого места в 2013 году добрались-таки до восьмого в 2018 году. Надо еще поднажать и вырвать девятое в 2019 году!" — отметил комментатор Otto Namenlose.

"Украинская армия лучшая в мире, только почему-то там страшный некомплект как личного состава, так и техники", — написал Эдуард Белоус.

Ранее Порошенко заявлял, что украинские власти сумели превратить ВСУ "в одну из самых эффективных армий в Европе".

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что заявления Петра Порошенко не соответствуют действительности.

"Порошенко, мягко говоря, фантазирует. Реалии абсолютно противоречат его заявлениям. Например, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос говорит о самоубийствах среди украинских военнослужащих, а председатель комитета Рады по делам ветеранов Александр Третьяков заявляет откровенно, что более тысячи суицидов среди тех, кто служил в АТО. А это значит, что эту войну не воспринимают как справедливую. И это говорит о том, что в армии — абсолютный беспредел, есть вскрытые факты коррупции. Вся страна видела, чем кормят армию и в каких она находится условиях. А заявления Порошенко делает для того, чтобы опять попросить у Запада денег на вооружение, и чтобы его заводы работали, выпускали бронеавтомобили некачественные. Война – основа политики Порошенко и его надежда на то, чтобы удержать власть. Ведь у него нет перспективы. Поэтому он блефует, рассказывая о том, что эта армия – одна из лучших в Европе. Но это не соответствует действительности", — сказал Владимир Олейник.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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